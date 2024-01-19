19 января 2024

Авиакомпания Nordstar сокращает рейсы между Москвой и Курганом

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, авиация, самолет, nord star, nordstar, нордстар
Сокращаются авиарейсы между Москвой и Курганом Фото:

Авиакомпания Nordstar из-за снижения спроса отменяет авиарейсы между Москвой и Курганом в выходные дни. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Курганский транспорт».

«Самолеты Nordstar не будут летать между Москвой и Курганом 28 января (воскресенье), а также 3 февраля (суббота), 11 февраля (воскресенье),18 февраля (воскресенье) и 25 февраля (воскресенье) 2024 года. Компания является единственным воздушным перевозчиком на этом маршруте», — говорится в посте.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в авиакомпанию Nordstar по теме публикации. Ответ ожидается.

В феврале 2023 года авиарейсы компании Nordstar из Москвы в Курган и обратно стали ежедневными. Самые дешевые билеты продавались за 4200 рублей.

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Авиакомпания Nordstar из-за снижения спроса отменяет авиарейсы между Москвой и Курганом в выходные дни. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Курганский транспорт». «Самолеты Nordstar не будут летать между Москвой и Курганом 28 января (воскресенье), а также 3 февраля (суббота), 11 февраля (воскресенье),18 февраля (воскресенье) и 25 февраля (воскресенье) 2024 года. Компания является единственным воздушным перевозчиком на этом маршруте», — говорится в посте. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в авиакомпанию Nordstar по теме публикации. Ответ ожидается. В феврале 2023 года авиарейсы компании Nordstar из Москвы в Курган и обратно стали ежедневными. Самые дешевые билеты продавались за 4200 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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