Авиакомпания Nordstar сокращает рейсы между Москвой и Курганом

20 января 2024 в 20:33 Размер текста - 17 +

Сокращаются авиарейсы между Москвой и Курганом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Авиакомпания Nordstar из-за снижения спроса отменяет авиарейсы между Москвой и Курганом в выходные дни. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Курганский транспорт». «Самолеты Nordstar не будут летать между Москвой и Курганом 28 января (воскресенье), а также 3 февраля (суббота), 11 февраля (воскресенье),18 февраля (воскресенье) и 25 февраля (воскресенье) 2024 года. Компания является единственным воздушным перевозчиком на этом маршруте», — говорится в посте. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в авиакомпанию Nordstar по теме публикации. Ответ ожидается. В феврале 2023 года авиарейсы компании Nordstar из Москвы в Курган и обратно стали ежедневными. Самые дешевые билеты продавались за 4200 рублей.

Авиакомпания Nordstar из-за снижения спроса отменяет авиарейсы между Москвой и Курганом в выходные дни. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Курганский транспорт». «Самолеты Nordstar не будут летать между Москвой и Курганом 28 января (воскресенье), а также 3 февраля (суббота), 11 февраля (воскресенье),18 февраля (воскресенье) и 25 февраля (воскресенье) 2024 года. Компания является единственным воздушным перевозчиком на этом маршруте», — говорится в посте. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в авиакомпанию Nordstar по теме публикации. Ответ ожидается. В феврале 2023 года авиарейсы компании Nordstar из Москвы в Курган и обратно стали ежедневными. Самые дешевые билеты продавались за 4200 рублей.