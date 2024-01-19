Водитель наехал на девочку, упавшую на дороге в Екатеринбурге. Фото

20 января 2024 в 20:54 Размер текста - 17 +

Пострадавшую в ДТП девочку госпитализировали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге водитель Geely Tugella на пешеходном переходе наехал на четырехлетнюю девочку, которая упала со снегоката во время перехода через дорогу. Пострадавшая была доставлена в больницу с травмами различной степени тяжести, сообщили в ГИБДД Екатеринбурга. «Водитель, управляя автомашиной Geely Tugella, двигаясь по ул. Денисова-Уральского на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на ребенка, который пересекал проезжую часть <…> Ребенок находился в сопровождении родителей. В результате ДТП пострадала 4-летняя девочка, которая с различными травмами доставлена в лечебное учреждение, медики оказали ей необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. Отец девочки рассказал, что во время перехода через проезжую часть сын и дочь находились на одном снегокате. Когда семья пересекала пешеходный переход девочка упала, после чего на нее наехал автомобиль. Водитель пояснил сотрудникам ведомства, что на пешеходном переходе пропустил родителей с детьми, поехал, но вдруг услышал крик. Он вышел из машины и увидел пострадавшую девочку, после чего вызвал медиков и сотрудников ГИБДД. Фото: telegram-канал ГИБДД Екатеринбурга (https://t.me/gibddekb96/6445)

В Екатеринбурге водитель Geely Tugella на пешеходном переходе наехал на четырехлетнюю девочку, которая упала со снегоката во время перехода через дорогу. Пострадавшая была доставлена в больницу с травмами различной степени тяжести, сообщили в ГИБДД Екатеринбурга. «Водитель, управляя автомашиной Geely Tugella, двигаясь по ул. Денисова-Уральского на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на ребенка, который пересекал проезжую часть <…> Ребенок находился в сопровождении родителей. В результате ДТП пострадала 4-летняя девочка, которая с различными травмами доставлена в лечебное учреждение, медики оказали ей необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. Отец девочки рассказал, что во время перехода через проезжую часть сын и дочь находились на одном снегокате. Когда семья пересекала пешеходный переход девочка упала, после чего на нее наехал автомобиль. Водитель пояснил сотрудникам ведомства, что на пешеходном переходе пропустил родителей с детьми, поехал, но вдруг услышал крик. Он вышел из машины и увидел пострадавшую девочку, после чего вызвал медиков и сотрудников ГИБДД.