В Екатеринбурге водитель Geely Tugella на пешеходном переходе наехал на четырехлетнюю девочку, которая упала со снегоката во время перехода через дорогу. Пострадавшая была доставлена в больницу с травмами различной степени тяжести, сообщили в ГИБДД Екатеринбурга.
«Водитель, управляя автомашиной Geely Tugella, двигаясь по ул. Денисова-Уральского на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на ребенка, который пересекал проезжую часть <…> Ребенок находился в сопровождении родителей. В результате ДТП пострадала 4-летняя девочка, которая с различными травмами доставлена в лечебное учреждение, медики оказали ей необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства.
Отец девочки рассказал, что во время перехода через проезжую часть сын и дочь находились на одном снегокате. Когда семья пересекала пешеходный переход девочка упала, после чего на нее наехал автомобиль. Водитель пояснил сотрудникам ведомства, что на пешеходном переходе пропустил родителей с детьми, поехал, но вдруг услышал крик. Он вышел из машины и увидел пострадавшую девочку, после чего вызвал медиков и сотрудников ГИБДД.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.