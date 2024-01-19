19 января 2024

Водитель наехал на девочку, упавшую на дороге в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшую в ДТП девочку госпитализировали Фото:

В Екатеринбурге водитель Geely Tugella на пешеходном переходе наехал на четырехлетнюю девочку, которая упала со снегоката во время перехода через дорогу. Пострадавшая была доставлена в больницу с травмами различной степени тяжести, сообщили в ГИБДД Екатеринбурга.

«Водитель, управляя автомашиной Geely Tugella, двигаясь по ул. Денисова-Уральского на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на ребенка, который пересекал проезжую часть <…> Ребенок находился в сопровождении родителей. В результате ДТП пострадала 4-летняя девочка, которая с различными травмами доставлена в лечебное учреждение, медики оказали ей необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства.

Отец девочки рассказал, что во время перехода через проезжую часть сын и дочь находились на одном снегокате. Когда семья пересекала пешеходный переход девочка упала, после чего на нее наехал автомобиль. Водитель пояснил сотрудникам ведомства, что на пешеходном переходе пропустил родителей с детьми, поехал, но вдруг услышал крик. Он вышел из машины и увидел пострадавшую девочку, после чего вызвал медиков и сотрудников ГИБДД.

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В Екатеринбурге водитель Geely Tugella на пешеходном переходе наехал на четырехлетнюю девочку, которая упала со снегоката во время перехода через дорогу. Пострадавшая была доставлена в больницу с травмами различной степени тяжести, сообщили в ГИБДД Екатеринбурга. «Водитель, управляя автомашиной Geely Tugella, двигаясь по ул. Денисова-Уральского на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на ребенка, который пересекал проезжую часть <…> Ребенок находился в сопровождении родителей. В результате ДТП пострадала 4-летняя девочка, которая с различными травмами доставлена в лечебное учреждение, медики оказали ей необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. Отец девочки рассказал, что во время перехода через проезжую часть сын и дочь находились на одном снегокате. Когда семья пересекала пешеходный переход девочка упала, после чего на нее наехал автомобиль. Водитель пояснил сотрудникам ведомства, что на пешеходном переходе пропустил родителей с детьми, поехал, но вдруг услышал крик. Он вышел из машины и увидел пострадавшую девочку, после чего вызвал медиков и сотрудников ГИБДД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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