19 января 2024

В Екатеринбурге спасатели сняли с карниза балкона женщину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар памятника архитектуры по ул. Семакова 8. Тюмень, мчс, пожар, огонь, пожарная лестница
Спасатели затащили женщину обратно в квартиру (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на Вторчермете сотрудники МЧС спасли местную жительницу, забравшуюся на карниз балкона. Об этом рассказал очевидцем.

«В доме по адресу Патриса Лумумбы,38 женщина вышла на карниза балкона», — передает telegram-канал «4 канал | Екатеринбург | Новости» слова очевидца. Причина ее поступка неизвестна. К счастью, на место ЧП приехали спасатели, которым удалось завести женщину обратно в квартиру.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. В ведомстве подтвердили, что спасателям удалось вскрыть дверь квартиры с помощью специнструмента, проникнуть в квартиру и завести женщину обратно в комнату.

Фото:

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В Екатеринбурге на Вторчермете сотрудники МЧС спасли местную жительницу, забравшуюся на карниз балкона. Об этом рассказал очевидцем. «В доме по адресу Патриса Лумумбы,38 женщина вышла на карниза балкона», — передает telegram-канал «4 канал | Екатеринбург | Новости» слова очевидца. Причина ее поступка неизвестна. К счастью, на место ЧП приехали спасатели, которым удалось завести женщину обратно в квартиру. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. В ведомстве подтвердили, что спасателям удалось вскрыть дверь квартиры с помощью специнструмента, проникнуть в квартиру и завести женщину обратно в комнату.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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