В Екатеринбурге на Вторчермете сотрудники МЧС спасли местную жительницу, забравшуюся на карниз балкона. Об этом рассказал очевидцем.
«В доме по адресу Патриса Лумумбы,38 женщина вышла на карниза балкона», — передает telegram-канал «4 канал | Екатеринбург | Новости» слова очевидца. Причина ее поступка неизвестна. К счастью, на место ЧП приехали спасатели, которым удалось завести женщину обратно в квартиру.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. В ведомстве подтвердили, что спасателям удалось вскрыть дверь квартиры с помощью специнструмента, проникнуть в квартиру и завести женщину обратно в комнату.
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