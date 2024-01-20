Умер актер Театра на Таганке

21 января 2024 в 02:20 Размер текста - 17 +

Актер театра и кино Виталий Вашедский скончался 20 января 2024 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ушел из жизни в возрасте 58 лет советский и российский артист театра и кино, актер Театра на Таганке Виталий Вашедский. Об этом сообщили в пресс-службе театра. «20 января в возрасте 58 лет скончался Виталий Евгеньевич Вашедский», — сказали в пресс-службе ТАСС. Там дополнили, что о дате и месте прощания сообщат позже. Будущий актер родился в городе Ступино (Московская область) 19 октября 1965 года. В 1990 году он окончил актерский факультет ГИТИСа, в 1998 году — режиссерский факультет ВГИКа имени С. А. Герасимова. Он запомнился многим благодаря участию в таких фильмах и сериалах как «Вирус», «Последний мент», «След», «Фантом», «Сделано в СССР», «Савва Морозов», «В тумане», «Пропавшие без вести». Также на его счету немалое количество ролей в спектаклях: Мастер и Маргарита», «ВВС», «Четыре тоста за Победу». Он выступал на разных театральных площадках, в том числе в Театре на Таганке, «Сатириконе», «Содружестве актеров Таганки», МТЮЗе.

Ушел из жизни в возрасте 58 лет советский и российский артист театра и кино, актер Театра на Таганке Виталий Вашедский. Об этом сообщили в пресс-службе театра. «20 января в возрасте 58 лет скончался Виталий Евгеньевич Вашедский», — сказали в пресс-службе ТАСС. Там дополнили, что о дате и месте прощания сообщат позже. Будущий актер родился в городе Ступино (Московская область) 19 октября 1965 года. В 1990 году он окончил актерский факультет ГИТИСа, в 1998 году — режиссерский факультет ВГИКа имени С. А. Герасимова. Он запомнился многим благодаря участию в таких фильмах и сериалах как «Вирус», «Последний мент», «След», «Фантом», «Сделано в СССР», «Савва Морозов», «В тумане», «Пропавшие без вести». Также на его счету немалое количество ролей в спектаклях: Мастер и Маргарита», «ВВС», «Четыре тоста за Победу». Он выступал на разных театральных площадках, в том числе в Театре на Таганке, «Сатириконе», «Содружестве актеров Таганки», МТЮЗе.