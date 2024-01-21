«Известия»: у пилотов упавшего в Афганистане самолета не было нужного опыта

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У пилотов упавшего судна в Афганистане был минимальный опыт полетов на этом типе самолета Фото:
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В горах Афганистана разбился самолет Falcon 10 с двумя россиянами на борту

Пилоты Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев упавшего в Афганистане российского самолета Falcon 10 имели минимальный опыт управления этим воздушным судном. Об этом сообщил источник газете «Известия».

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Что известно о российском самолете, разбившемся в Афганистане

«Разбившимся самолетом Falcon 10 управляли два пилота. У них был минимальный опыт полетов на этом типе самолета», — сообщили в telegram-канале «Известия». Отмечается, что обучение на Falcon 10 они закончили только в 2023 году.

По данным газеты, летчики имели свидетельства частных пилотов, у Белякова общий налет составлял 2,4 тысячи часов, а у Грачева — всего 870. При этом с таким свидетельством они не могли управлять самолетом, выполняющим коммерческий рейс. Кроме того, по предварительной информации, еще двое человек, указанные в качестве членов экипажа, являлись врачами.

Ранее стало известно, что российский самолет Falcon 10 разбился в Афганистане из-за нехватки топлива, отказа двигателей и встречного ветра. На борту воздушного судна находились шесть человек, из них — двое россиян. По факту крушения российского самолета в Афганистане заведено уголовное дело.

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Пилоты Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев упавшего в Афганистане российского самолета Falcon 10 имели минимальный опыт управления этим воздушным судном. Об этом сообщил источник газете «Известия». «Разбившимся самолетом Falcon 10 управляли два пилота. У них был минимальный опыт полетов на этом типе самолета», — сообщили в telegram-канале «Известия». Отмечается, что обучение на Falcon 10 они закончили только в 2023 году. По данным газеты, летчики имели свидетельства частных пилотов, у Белякова общий налет составлял 2,4 тысячи часов, а у Грачева — всего 870. При этом с таким свидетельством они не могли управлять самолетом, выполняющим коммерческий рейс. Кроме того, по предварительной информации, еще двое человек, указанные в качестве членов экипажа, являлись врачами. Ранее стало известно, что российский самолет Falcon 10 разбился в Афганистане из-за нехватки топлива, отказа двигателей и встречного ветра. На борту воздушного судна находились шесть человек, из них — двое россиян. По факту крушения российского самолета в Афганистане заведено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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