Певец Shaman объяснил смысл новой песни, в которой усмотрели «образы» Навального*

Певец Shaman: песня «Живой» не посвящена Навальному*

21 января 2024 в 18:07 Размер текста - 17 +

Shaman процитировал российского президента Владимира Путина Фото: Илья Московец © URA.RU Новый трек исполнителя Shaman «Живой» посвящен России и «всем, кто страдает за правду». Об этом сообщил сам певец. Ранее в соцсетях распространилась версия, что артист спел об оппозиционном блогере Алексее Навальном (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). «Песня и клип „Живой“ вышли в Крещенский сочельник и посвящены всем, кто страдал и страдает за правду: героям тысячелетней русской истории и всей нашей стране», — заявил Shaman в беседе с изданием «Подъем». Он назвал версию о Навальном «высосанной из пальца». Певец процитировал президента РФ Владимира Путина. «Просто чушь! Все выковыряли из носа и размазали по своим телеграм-каналам», — сообщил Shaman. Ранее в telegram-каналах появилась информация, что в треке «Живой» якобы много отсылок к осужденному Навальному. В пример привели тот факт, что 17 января была трехлетняя годовщина возвращения оппозиционера в РФ, клип выложили 18 января, а песня появилась на музыкальных платформах 19 января. Также в строчке «С победой вернулся домой» сторонники Навального нашли отсылку к авиакомпании «Победа», самолетом которой он прилетел в Москву. Навального приговорили к 2,8 годам колонии общего режима 2 февраля 2021 года по делу о мошенничестве. В 2022 году блогера посадили еще на девять лет за мошенничество и неуважение к суду, а в 2023 году приговорили к 19 годам по делу об экстремизме. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новый трек исполнителя Shaman «Живой» посвящен России и «всем, кто страдает за правду». Об этом сообщил сам певец. Ранее в соцсетях распространилась версия, что артист спел об оппозиционном блогере Алексее Навальном (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). «Песня и клип „Живой“ вышли в Крещенский сочельник и посвящены всем, кто страдал и страдает за правду: героям тысячелетней русской истории и всей нашей стране», — заявил Shaman в беседе с изданием «Подъем». Он назвал версию о Навальном «высосанной из пальца». Певец процитировал президента РФ Владимира Путина. «Просто чушь! Все выковыряли из носа и размазали по своим телеграм-каналам», — сообщил Shaman. Ранее в telegram-каналах появилась информация, что в треке «Живой» якобы много отсылок к осужденному Навальному. В пример привели тот факт, что 17 января была трехлетняя годовщина возвращения оппозиционера в РФ, клип выложили 18 января, а песня появилась на музыкальных платформах 19 января. Также в строчке «С победой вернулся домой» сторонники Навального нашли отсылку к авиакомпании «Победа», самолетом которой он прилетел в Москву. Навального приговорили к 2,8 годам колонии общего режима 2 февраля 2021 года по делу о мошенничестве. В 2022 году блогера посадили еще на девять лет за мошенничество и неуважение к суду, а в 2023 году приговорили к 19 годам по делу об экстремизме. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов