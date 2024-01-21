В Госдуме обсудят компенсацию семьям, где детей не смогли зачислить в детсады

Лантратова: родители должны получить деньги за отказ ребенку от места в детсаду
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Москва, детский сад, занятие, рисование, дети, мальчик
Яна Лантратова предложила выплачивать компенсацию родителям детей, которых не зачислили в детский сад Фото:

В России внесли законопроект, предполагающий выплачивать компенсацию родителям детей, которых не зачислили в детский сад. С соответствующей инициативой выступила депутат Госдумы Яна Лантратова совместно с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым.

«Данным законопроектом мы предусматриваем право родителей, по их письменному заявлению, на получение выплаты в случае если ребенку не было предоставлено место в дошкольной образовательной организации», — написала Лантратова в своем telegram-канале. Она добавила, что выплата будет установлена в размере не меньше прожиточного минимума. По словам депутата, это в основном касается жителей, где застройщик безответственно подошел к строительству детсадов.

Работающие родители имеют право на получение различных льгот и выплат от государства. Они могут составлять более 300 тысяч рублей. URA.RU ранее подробно рассказывало о выплатах, которые могут получить семьи до и после рождения ребенка.

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В России внесли законопроект, предполагающий выплачивать компенсацию родителям детей, которых не зачислили в детский сад. С соответствующей инициативой выступила депутат Госдумы Яна Лантратова совместно с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым. «Данным законопроектом мы предусматриваем право родителей, по их письменному заявлению, на получение выплаты в случае если ребенку не было предоставлено место в дошкольной образовательной организации», — написала Лантратова в своем telegram-канале. Она добавила, что выплата будет установлена в размере не меньше прожиточного минимума. По словам депутата, это в основном касается жителей, где застройщик безответственно подошел к строительству детсадов. Работающие родители имеют право на получение различных льгот и выплат от государства. Они могут составлять более 300 тысяч рублей. URA.RU ранее подробно рассказывало о выплатах, которые могут получить семьи до и после рождения ребенка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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