В Госдуме обсудят компенсацию семьям, где детей не смогли зачислить в детсады

Лантратова: родители должны получить деньги за отказ ребенку от места в детсаду

21 января 2024 в 20:14 Размер текста - 17 +

Яна Лантратова предложила выплачивать компенсацию родителям детей, которых не зачислили в детский сад Фото: Игорь Пантин © URA.RU В России внесли законопроект, предполагающий выплачивать компенсацию родителям детей, которых не зачислили в детский сад. С соответствующей инициативой выступила депутат Госдумы Яна Лантратова совместно с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым. «Данным законопроектом мы предусматриваем право родителей, по их письменному заявлению, на получение выплаты в случае если ребенку не было предоставлено место в дошкольной образовательной организации», — написала Лантратова в своем telegram-канале. Она добавила, что выплата будет установлена в размере не меньше прожиточного минимума. По словам депутата, это в основном касается жителей, где застройщик безответственно подошел к строительству детсадов. Работающие родители имеют право на получение различных льгот и выплат от государства. Они могут составлять более 300 тысяч рублей. URA.RU ранее подробно рассказывало о выплатах, которые могут получить семьи до и после рождения ребенка.

В России внесли законопроект, предполагающий выплачивать компенсацию родителям детей, которых не зачислили в детский сад. С соответствующей инициативой выступила депутат Госдумы Яна Лантратова совместно с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым. «Данным законопроектом мы предусматриваем право родителей, по их письменному заявлению, на получение выплаты в случае если ребенку не было предоставлено место в дошкольной образовательной организации», — написала Лантратова в своем telegram-канале. Она добавила, что выплата будет установлена в размере не меньше прожиточного минимума. По словам депутата, это в основном касается жителей, где застройщик безответственно подошел к строительству детсадов. Работающие родители имеют право на получение различных льгот и выплат от государства. Они могут составлять более 300 тысяч рублей. URA.RU ранее подробно рассказывало о выплатах, которые могут получить семьи до и после рождения ребенка.