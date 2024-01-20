В реанимации скончалась женщина, попавшая в лобовое ДТП на свердловской трассе

Пассажирка автомобиля Nissan, выехавшего на встречную полосу трассы Богданович — село Гарашкинское (Свердловская область), погибла в реанимации. С самого начала в пресс-службе регионального УГИБДД сообщили о трех пострадавших, которым оказывается необходимая помощь.
«Водителей автомобилей Nissan и Bogdan, а также 74-летнюю пассажирку, каретой скорой помощи доставили в приемный покой хирургического отделения „Богдановичской ЦРБ“. Впоследствии пассажирка автомобиля Nissan от полученных травм? скончалась в реанимационном отделении», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».
Личности участников происшествия установлены. По результатам проведенного освидетельствования, оба водителя были трезвы.
Ранее стало известно о трех пострадавших в ДТП на трассе Богданович — село Гарашкинское. Автоинспекторы начали проверку по факту аварии.
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