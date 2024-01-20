Происшествия ДТП В реанимации скончалась женщина, попавшая в лобовое ДТП на свердловской трассе 21 января 2024 в 23:17 Размер текста - 17 + Погибшей было 74 года Фото: Анна Майорова © URA.RU Пассажирка автомобиля Nissan, выехавшего на встречную полосу трассы Богданович — село Гарашкинское (Свердловская область), погибла в реанимации. С самого начала в пресс-службе регионального УГИБДД сообщили о трех пострадавших, которым оказывается необходимая помощь. «Водителей автомобилей Nissan и Bogdan, а также 74-летнюю пассажирку, каретой скорой помощи доставили в приемный покой хирургического отделения „Богдановичской ЦРБ“. Впоследствии пассажирка автомобиля Nissan от полученных травм? скончалась в реанимационном отделении», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Личности участников происшествия установлены. По результатам проведенного освидетельствования, оба водителя были трезвы. Ранее стало известно о трех пострадавших в ДТП на трассе Богданович — село Гарашкинское. Автоинспекторы начали проверку по факту аварии. Пассажирка автомобиля Nissan, выехавшего на встречную полосу трассы Богданович — село Гарашкинское (Свердловская область), погибла в реанимации. С самого начала в пресс-службе регионального УГИБДД сообщили о трех пострадавших, которым оказывается необходимая помощь. «Водителей автомобилей Nissan и Bogdan, а также 74-летнюю пассажирку, каретой скорой помощи доставили в приемный покой хирургического отделения „Богдановичской ЦРБ“. Впоследствии пассажирка автомобиля Nissan от полученных травм? скончалась в реанимационном отделении», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Личности участников происшествия установлены. По результатам проведенного освидетельствования, оба водителя были трезвы. Ранее стало известно о трех пострадавших в ДТП на трассе Богданович — село Гарашкинское. Автоинспекторы начали проверку по факту аварии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям