21 января 2024

Актер из сериала «Слово пацана» Кологривый обратился к бойцам СВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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фото со съемок сериала "Слово пацана", слово пацана
Никита Кологривый поблагодарил солдат ВС РФ, находящихся на фронте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Актер, исполнивший роль «Кощея» в самом популярном сериале года «Слово пацана. Кровь на асфальте», Никита Кологривый поблагодарил российских солдат на спецоперации, которые дают возможность в безопасности заниматься актерской деятельностью. Видео с обращением артиста появилось в социальных сетях.

«Дорогие братья и бойцы, мы играем [в кино] в военное время ваши судьбы, стараемся делать это честно. Мы благодарны за то, что мы можем в безопасности заниматься нашим творчеством и профессией, а это безопасность нам обеспечиваете вы», — передает слова Кологривого telegram-канал «Украина.ру».

Актер пообещал постараться, чтобы кино понравилось солдатам. «Будьте здоровы, ждем вас домой», — подытожил он.

Ранее московские школьники приняли участие в акции «Письмо солдату», написав российским бойцам в зоне спецоперации слова поддержки. Военнослужащие зачитали письма и в ответ поблагодарили детей, пишет RT.

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Актер, исполнивший роль «Кощея» в самом популярном сериале года «Слово пацана. Кровь на асфальте», Никита Кологривый поблагодарил российских солдат на спецоперации, которые дают возможность в безопасности заниматься актерской деятельностью. Видео с обращением артиста появилось в социальных сетях. «Дорогие братья и бойцы, мы играем [в кино] в военное время ваши судьбы, стараемся делать это честно. Мы благодарны за то, что мы можем в безопасности заниматься нашим творчеством и профессией, а это безопасность нам обеспечиваете вы», — передает слова Кологривого telegram-канал «Украина.ру». Актер пообещал постараться, чтобы кино понравилось солдатам. «Будьте здоровы, ждем вас домой», — подытожил он. Ранее московские школьники приняли участие в акции «Письмо солдату», написав российским бойцам в зоне спецоперации слова поддержки. Военнослужащие зачитали письма и в ответ поблагодарили детей, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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