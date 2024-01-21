Актер из сериала «Слово пацана» Кологривый обратился к бойцам СВО. Видео

22 января 2024 в 03:31 Размер текста - 17 +

Никита Кологривый поблагодарил солдат ВС РФ, находящихся на фронте Фото: пресс-служба «Ростелеком» новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Актер, исполнивший роль «Кощея» в самом популярном сериале года «Слово пацана. Кровь на асфальте», Никита Кологривый поблагодарил российских солдат на спецоперации, которые дают возможность в безопасности заниматься актерской деятельностью. Видео с обращением артиста появилось в социальных сетях. «Дорогие братья и бойцы, мы играем [в кино] в военное время ваши судьбы, стараемся делать это честно. Мы благодарны за то, что мы можем в безопасности заниматься нашим творчеством и профессией, а это безопасность нам обеспечиваете вы», — передает слова Кологривого telegram-канал «Украина.ру». Актер пообещал постараться, чтобы кино понравилось солдатам. «Будьте здоровы, ждем вас домой», — подытожил он. Ранее московские школьники приняли участие в акции «Письмо солдату», написав российским бойцам в зоне спецоперации слова поддержки. Военнослужащие зачитали письма и в ответ поблагодарили детей, пишет RT.

Актер, исполнивший роль «Кощея» в самом популярном сериале года «Слово пацана. Кровь на асфальте», Никита Кологривый поблагодарил российских солдат на спецоперации, которые дают возможность в безопасности заниматься актерской деятельностью. Видео с обращением артиста появилось в социальных сетях. «Дорогие братья и бойцы, мы играем [в кино] в военное время ваши судьбы, стараемся делать это честно. Мы благодарны за то, что мы можем в безопасности заниматься нашим творчеством и профессией, а это безопасность нам обеспечиваете вы», — передает слова Кологривого telegram-канал «Украина.ру». Актер пообещал постараться, чтобы кино понравилось солдатам. «Будьте здоровы, ждем вас домой», — подытожил он. Ранее московские школьники приняли участие в акции «Письмо солдату», написав российским бойцам в зоне спецоперации слова поддержки. Военнослужащие зачитали письма и в ответ поблагодарили детей, пишет RT.