Актер, исполнивший роль «Кощея» в самом популярном сериале года «Слово пацана. Кровь на асфальте», Никита Кологривый поблагодарил российских солдат на спецоперации, которые дают возможность в безопасности заниматься актерской деятельностью. Видео с обращением артиста появилось в социальных сетях.
«Дорогие братья и бойцы, мы играем [в кино] в военное время ваши судьбы, стараемся делать это честно. Мы благодарны за то, что мы можем в безопасности заниматься нашим творчеством и профессией, а это безопасность нам обеспечиваете вы», —
Актер пообещал постараться, чтобы кино понравилось солдатам. «Будьте здоровы, ждем вас домой», — подытожил он.
Ранее московские школьники приняли участие в акции «Письмо солдату», написав российским бойцам в зоне спецоперации слова поддержки. Военнослужащие зачитали письма и в ответ поблагодарили детей, пишет RT.
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