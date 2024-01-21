21 января 2024

Пермский стратегический завод отправит десятки тонн продукции в Петербург

Соликамский магниевый завод отправит в Петербург тонны редкоземельных металлов
© Служба новостей «URA.RU»
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Фура. Тюмень, фура, грузовик, грузовой автомобиль, фура на трассе, грузовые перевозки
Груз до Петербурга необходимо доставить автомобильным транспортом Фото:

Пермское ОАО «Соликамский магниевый завод» поставит крупную партию продукции в Санкт-Петербург. Речь о редкоземельных металлах, которые производит стратегическое предприятие. Объем — более 180 тонн. Товар будет отправлен в Северную столицу автомобильным грузовым транспортом. Перевозчика ищут через электронные торги.

«Оказание услуг по перевозке карбонатов редкоземельных металлов автомобильным транспортом по маршруту Соликамск — Санкт-Петербург. Товар идет на экспорт. Общий вес перевозимого груза — 186 тонн. Вид тары — мешок. Начальная и максимальная цена договора составляет 1,7 млн рублей», — сообщается в техзадании, опубликованном на сайте автоматизированной системы торгов «Сбербанка».

По условиям контракта, подрядчик обязуется поставить груз десятью машинами. Это грузовые автомобили с полуприцепами не менее 12 метров оборудованные тахографом и системой GPS/Глонасс. Место выгрузки товара — складской комплекс в Пушкинском районе Петербурга.

Магниевый завод в Соликамске является стратегическим российским предприятием, которое выпускает редкоземельные металлы (РЗМ). Это губчатый титан, оксид и хлорид ниобия и тантала, и другая продукция. РЗМ широко используют в радиоэлектронике, приборостроении, атомной технике, машиностроении, химической промышленности и других отраслях.

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Пермское ОАО «Соликамский магниевый завод» поставит крупную партию продукции в Санкт-Петербург. Речь о редкоземельных металлах, которые производит стратегическое предприятие. Объем — более 180 тонн. Товар будет отправлен в Северную столицу автомобильным грузовым транспортом. Перевозчика ищут через электронные торги. «Оказание услуг по перевозке карбонатов редкоземельных металлов автомобильным транспортом по маршруту Соликамск — Санкт-Петербург. Товар идет на экспорт. Общий вес перевозимого груза — 186 тонн. Вид тары — мешок. Начальная и максимальная цена договора составляет 1,7 млн рублей», — сообщается в техзадании, опубликованном на сайте автоматизированной системы торгов «Сбербанка». По условиям контракта, подрядчик обязуется поставить груз десятью машинами. Это грузовые автомобили с полуприцепами не менее 12 метров оборудованные тахографом и системой GPS/Глонасс. Место выгрузки товара — складской комплекс в Пушкинском районе Петербурга. Магниевый завод в Соликамске является стратегическим российским предприятием, которое выпускает редкоземельные металлы (РЗМ). Это губчатый титан, оксид и хлорид ниобия и тантала, и другая продукция. РЗМ широко используют в радиоэлектронике, приборостроении, атомной технике, машиностроении, химической промышленности и других отраслях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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