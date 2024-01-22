В Самаре загорелся рынок на площади 1000 квадратных метров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, пожар, склад, тушение огня, пожарный
К тушению пожара привлечены 80 человек Фото:

В Кировском районе Самары загорелся торговый ряд. Площадь пожара достигла тысячи квадратных метров.

«В Самаре сотрудники МЧС России ликвидируют крупный пожар на рынке. Огонь охватил 1 000 квадратных метров Кировского рынка», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале.

По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате происшествия нет. В МЧС сообщили, что к тушению привлечены 80 человек и 22 единицы техники.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кировском районе Самары загорелся торговый ряд. Площадь пожара достигла тысячи квадратных метров. «В Самаре сотрудники МЧС России ликвидируют крупный пожар на рынке. Огонь охватил 1 000 квадратных метров Кировского рынка», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале. По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате происшествия нет. В МЧС сообщили, что к тушению привлечены 80 человек и 22 единицы техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...