В Самаре загорелся рынок на площади 1000 квадратных метров

К тушению пожара привлечены 80 человек
В Кировском районе Самары загорелся торговый ряд. Площадь пожара достигла тысячи квадратных метров.
«В Самаре сотрудники МЧС России ликвидируют крупный пожар на рынке. Огонь охватил 1 000 квадратных метров Кировского рынка», — говорится
По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате происшествия нет. В МЧС сообщили, что к тушению привлечены 80 человек и 22 единицы техники.
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