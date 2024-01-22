Под Челябинском водитель погиб при лобовом столкновении. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, авария, разбитая машина
Два легкового автомобиля столкнулись на дороге в Сосновском районе Фото:

В Сосновском районе Челябинской области утром 22 января произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП погиб водитель «Лады Гранты», сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«На 21 км автодороги „Челябинск — Харлуши — граница Аргаяшского района“ в семь часов утра 22 января произошло ДТП. Предварительно, водитель „Тойоты Короллы Версо“ 1965 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем „Лада Гранта“», — уточнили в пресс-службе.

В результате происшествия мужчина 1964 года рождения, который был за рулем отечественного автомобиля, скончался от полученный травм на месте. Водитель и пассажир — мужчина 1988 года рождения, иномарки с травмами различной степени тяжести госпитализированы в горбольницу №3 в Челябинске. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сосновском районе Челябинской области утром 22 января произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП погиб водитель «Лады Гранты», сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «На 21 км автодороги „Челябинск — Харлуши — граница Аргаяшского района“ в семь часов утра 22 января произошло ДТП. Предварительно, водитель „Тойоты Короллы Версо“ 1965 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем „Лада Гранта“», — уточнили в пресс-службе. В результате происшествия мужчина 1964 года рождения, который был за рулем отечественного автомобиля, скончался от полученный травм на месте. Водитель и пассажир — мужчина 1988 года рождения, иномарки с травмами различной степени тяжести госпитализированы в горбольницу №3 в Челябинске. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...