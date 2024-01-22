Под Челябинском водитель погиб при лобовом столкновении. Видео

22 января 2024 в 12:55 Размер текста - 17 +

Два легкового автомобиля столкнулись на дороге в Сосновском районе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сосновском районе Челябинской области утром 22 января произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП погиб водитель «Лады Гранты», сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «На 21 км автодороги „Челябинск — Харлуши — граница Аргаяшского района“ в семь часов утра 22 января произошло ДТП. Предварительно, водитель „Тойоты Короллы Версо“ 1965 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем „Лада Гранта“», — уточнили в пресс-службе. В результате происшествия мужчина 1964 года рождения, который был за рулем отечественного автомобиля, скончался от полученный травм на месте. Водитель и пассажир — мужчина 1988 года рождения, иномарки с травмами различной степени тяжести госпитализированы в горбольницу №3 в Челябинске. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.

В Сосновском районе Челябинской области утром 22 января произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП погиб водитель «Лады Гранты», сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «На 21 км автодороги „Челябинск — Харлуши — граница Аргаяшского района“ в семь часов утра 22 января произошло ДТП. Предварительно, водитель „Тойоты Короллы Версо“ 1965 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем „Лада Гранта“», — уточнили в пресс-службе. В результате происшествия мужчина 1964 года рождения, который был за рулем отечественного автомобиля, скончался от полученный травм на месте. Водитель и пассажир — мужчина 1988 года рождения, иномарки с травмами различной степени тяжести госпитализированы в горбольницу №3 в Челябинске. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.