21 января 2024
20 января 2024
19 января 2024

Такси в ЯНАО признали самым дорогим в РФ

Такси в Салехарде стало самым дорогим в России
© Служба новостей «URA.RU»
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Салехард возглавил рейтинг самого дорогого такси в России Фото:

Такси в Салехарде стало самым дорогим в России по данным на декабрь 2023 года. Об этом сообщили в telegram-канале «Омбудсмен такси».

«Дороже всего такси обходится в Салехарде — 178,99 рублей за километр в декабре 2023 года, дешевле всего в Назране (14,77 рублей за километр). Средняя стоимость километра в такси в России в 2023 году выросла на 19,5% до 34,66 рублей», — приводит сведения «Омбудсмен такси», опираясь на данные Росстата.

Аналитики telegram-канала не связывают повышение цен с принятием ФЗ «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ» в конце 2022 года. По их мнению, рост обусловлен сокращением субсидированных поездок агрегаторами и переложением финансовой нагрузки на пассажиров.

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Такси в Салехарде стало самым дорогим в России по данным на декабрь 2023 года. Об этом сообщили в telegram-канале «Омбудсмен такси». «Дороже всего такси обходится в Салехарде — 178,99 рублей за километр в декабре 2023 года, дешевле всего в Назране (14,77 рублей за километр). Средняя стоимость километра в такси в России в 2023 году выросла на 19,5% до 34,66 рублей», — приводит сведения «Омбудсмен такси», опираясь на данные Росстата. Аналитики telegram-канала не связывают повышение цен с принятием ФЗ «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ» в конце 2022 года. По их мнению, рост обусловлен сокращением субсидированных поездок агрегаторами и переложением финансовой нагрузки на пассажиров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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