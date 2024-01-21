21 января 2024
20 января 2024

В ХМАО поступили сообщения о минировании школ и института

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона. Челябинск, досмотр, армия, военные, служебная собака, овчарка, минирование, поиск
Силовики оцепили школу в Нижневартовске из-за сообщения о минировании Фото:

В образовательные учреждения Сургута, Нижневартовска и Нефтеюганска поступили анонимные письма о якобы минировании школ и института. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Идет рассылка на почты [писем о лжеминировании]», — сообщил источник. По словам инсайдера, эвакуирована и оцеплена школа в Нижневартовске, а Институт экономики и права в Сургуте и школы в Нефтеюганске обошлись без эвакуаций.

URA.RU обратилось за комментарием в УФСБ по Тюменской области. В управлении на звонок журналиста не ответили.

Ранее в ХМАО были эвакуированы посетители торговых центров. Югорские силовики получили сообщения о минировании ТЦ во всех муниципалитетах.

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В образовательные учреждения Сургута, Нижневартовска и Нефтеюганска поступили анонимные письма о якобы минировании школ и института. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Идет рассылка на почты [писем о лжеминировании]», — сообщил источник. По словам инсайдера, эвакуирована и оцеплена школа в Нижневартовске, а Институт экономики и права в Сургуте и школы в Нефтеюганске обошлись без эвакуаций. URA.RU обратилось за комментарием в УФСБ по Тюменской области. В управлении на звонок журналиста не ответили. Ранее в ХМАО были эвакуированы посетители торговых центров. Югорские силовики получили сообщения о минировании ТЦ во всех муниципалитетах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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