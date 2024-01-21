В ХМАО поступили сообщения о минировании школ и института

В образовательные учреждения Сургута, Нижневартовска и Нефтеюганска поступили анонимные письма о якобы минировании школ и института. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«Идет рассылка на почты [писем о лжеминировании]», — сообщил источник. По словам инсайдера, эвакуирована и оцеплена школа в Нижневартовске, а Институт экономики и права в Сургуте и школы в Нефтеюганске обошлись без эвакуаций.
URA.RU обратилось за комментарием в УФСБ по Тюменской области. В управлении на звонок журналиста не ответили.
Ранее в ХМАО были эвакуированы посетители торговых центров. Югорские силовики получили сообщения о минировании ТЦ во всех муниципалитетах.
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