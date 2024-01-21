В ХМАО поступили сообщения о минировании школ и института

22 января 2024 в 15:02 Размер текста - 17 +

Силовики оцепили школу в Нижневартовске из-за сообщения о минировании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В образовательные учреждения Сургута, Нижневартовска и Нефтеюганска поступили анонимные письма о якобы минировании школ и института. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Идет рассылка на почты [писем о лжеминировании]», — сообщил источник. По словам инсайдера, эвакуирована и оцеплена школа в Нижневартовске, а Институт экономики и права в Сургуте и школы в Нефтеюганске обошлись без эвакуаций. URA.RU обратилось за комментарием в УФСБ по Тюменской области. В управлении на звонок журналиста не ответили. Ранее в ХМАО были эвакуированы посетители торговых центров. Югорские силовики получили сообщения о минировании ТЦ во всех муниципалитетах.

В образовательные учреждения Сургута, Нижневартовска и Нефтеюганска поступили анонимные письма о якобы минировании школ и института. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Идет рассылка на почты [писем о лжеминировании]», — сообщил источник. По словам инсайдера, эвакуирована и оцеплена школа в Нижневартовске, а Институт экономики и права в Сургуте и школы в Нефтеюганске обошлись без эвакуаций. URA.RU обратилось за комментарием в УФСБ по Тюменской области. В управлении на звонок журналиста не ответили. Ранее в ХМАО были эвакуированы посетители торговых центров. Югорские силовики получили сообщения о минировании ТЦ во всех муниципалитетах.