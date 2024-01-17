В ХМАО идет волна эвакуаций посетителей торговых центров

По городам ХМАО прошла волна сообщений о минировании торговых центров. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Югорские силовики получили анонимное сообщение о минировании торговых центров. Во всех муниципалитетах идут проверки по данному факту. Известно, например, что в Нижневартовске из торговых центров Green Park, „Югра“ и „Европа Сити“ эвакуировали всех сотрудников и посетителей. Аналогичные мероприятия прошли в ТЦ Пыть-Яха», — сообщает инсайдер.
Корреспондент URA.RU отправил запросы в правоохранительные органы ХМАО. Ответ на запрос ожидается.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в конце 2023 года Нижневартовск уже накрывала волна лжеминирований. Тогда эвакуировали несколько школ, администрацию и еще ряд муниципальных учреждений.
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