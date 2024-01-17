17 января 2024

В ХМАО идет волна эвакуаций посетителей торговых центров

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер и Игорь Чалик на мероприятии, посвященном завершению работ по реконструкции терминала международных воздушных линий международного аэропорта Челябинск им. И. В. Курчатова. Челябинск, собака, минирование, полиция, собр, заминировано, омон
Посетителей торговых центров в Югре эвакуировали из-за анонимного сообщения Фото:

По городам ХМАО прошла волна сообщений о минировании торговых центров. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Югорские силовики получили анонимное сообщение о минировании торговых центров. Во всех муниципалитетах идут проверки по данному факту. Известно, например, что в Нижневартовске из торговых центров Green Park, „Югра“ и „Европа Сити“ эвакуировали всех сотрудников и посетителей. Аналогичные мероприятия прошли в ТЦ Пыть-Яха», — сообщает инсайдер.

Корреспондент URA.RU отправил запросы в правоохранительные органы ХМАО. Ответ на запрос ожидается.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в конце 2023 года Нижневартовск уже накрывала волна лжеминирований. Тогда эвакуировали несколько школ, администрацию и еще ряд муниципальных учреждений.

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По городам ХМАО прошла волна сообщений о минировании торговых центров. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Югорские силовики получили анонимное сообщение о минировании торговых центров. Во всех муниципалитетах идут проверки по данному факту. Известно, например, что в Нижневартовске из торговых центров Green Park, „Югра“ и „Европа Сити“ эвакуировали всех сотрудников и посетителей. Аналогичные мероприятия прошли в ТЦ Пыть-Яха», — сообщает инсайдер. Корреспондент URA.RU отправил запросы в правоохранительные органы ХМАО. Ответ на запрос ожидается. Ранее URA.RU сообщало о том, что в конце 2023 года Нижневартовск уже накрывала волна лжеминирований. Тогда эвакуировали несколько школ, администрацию и еще ряд муниципальных учреждений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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