Выживших россиян направили в Кабул
Выживших пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Афганистане, доставили в военно-медицинский комплекс в Кабуле. Об этом сообщает РИА Новости.
«Выжившие при крушении самолета в Афганистане находятся в военно-медицинском комплексе в Кабуле», — сообщает РИА Новости, ссылаясь на свои источники. Также агентство отмечает, что тела погибших при крушении доставят в Кабул в течение двух дней.
Бизнес-джет Falcon-10 разбился в горах Афганистана 21 января. На борту находились россияне, двое из них погибли. Всего в самолете было шесть человек.
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