Стало известно, где находятся выжившие при крушении самолета в Афганистане россияне. Видео

РИАН: выживших при крушении самолета в Афганистане доставили в Кабул

22 января 2024 в 15:27 Размер текста - 17 +

Выживших россиян направили в Кабул Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В горах Афганистана разбился самолет Falcon 10 с двумя россиянами на борту Выживших пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Афганистане, доставили в военно-медицинский комплекс в Кабуле. Об этом сообщает РИА Новости. «Выжившие при крушении самолета в Афганистане находятся в военно-медицинском комплексе в Кабуле», — сообщает РИА Новости, ссылаясь на свои источники. Также агентство отмечает, что тела погибших при крушении доставят в Кабул в течение двух дней. Бизнес-джет Falcon-10 разбился в горах Афганистана 21 января. На борту находились россияне, двое из них погибли. Всего в самолете было шесть человек.

Выживших пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Афганистане, доставили в военно-медицинский комплекс в Кабуле. Об этом сообщает РИА Новости. «Выжившие при крушении самолета в Афганистане находятся в военно-медицинском комплексе в Кабуле», — сообщает РИА Новости, ссылаясь на свои источники. Также агентство отмечает, что тела погибших при крушении доставят в Кабул в течение двух дней. Бизнес-джет Falcon-10 разбился в горах Афганистана 21 января. На борту находились россияне, двое из них погибли. Всего в самолете было шесть человек.