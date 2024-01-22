Стало известно, где находятся выжившие при крушении самолета в Афганистане россияне. Видео

РИАН: выживших при крушении самолета в Афганистане доставили в Кабул
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Взлет и посадка самолетов в аэропорту "Кольцово". Екатеринбург, airbus A320, аэрофлот, авиация, самолет, vq-biu
Выживших россиян направили в Кабул Фото:
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В горах Афганистана разбился самолет Falcon 10 с двумя россиянами на борту

Выживших пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Афганистане, доставили в военно-медицинский комплекс в Кабуле. Об этом сообщает РИА Новости.

«Выжившие при крушении самолета в Афганистане находятся в военно-медицинском комплексе в Кабуле», — сообщает РИА Новости, ссылаясь на свои источники. Также агентство отмечает, что тела погибших при крушении доставят в Кабул в течение двух дней.

Бизнес-джет Falcon-10 разбился в горах Афганистана 21 января. На борту находились россияне, двое из них погибли. Всего в самолете было шесть человек.

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Выживших пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Афганистане, доставили в военно-медицинский комплекс в Кабуле. Об этом сообщает РИА Новости. «Выжившие при крушении самолета в Афганистане находятся в военно-медицинском комплексе в Кабуле», — сообщает РИА Новости, ссылаясь на свои источники. Также агентство отмечает, что тела погибших при крушении доставят в Кабул в течение двух дней. Бизнес-джет Falcon-10 разбился в горах Афганистана 21 января. На борту находились россияне, двое из них погибли. Всего в самолете было шесть человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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