Центр Тюмень сковали девятибалльные пробки. Скрин

22 января 2024 в 17:48 Размер текста - 17 +

Самые большие пробки образовались в центре города Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Тюмени образовались вечерние пробки. Сервис 2ГИС оценивает дорожные заторы в областной столице на девять баллов из десяти. «Тюмень, 17:40. Пробки — девять баллов из десяти», — указано на сайте сервисов. Самые большие пробки образовались на улицах Челюскинцев, Советской, Профсоюзной, Мельникайте, Харьковской, 50 лет ВЛКСМ, Федюнинского, Западносибирской, Щербакова. Также водители стоят на Чаркова, Тобольском и Старом Тобольском трактах, Перекопской, Герцена и Ленина. Скрин 2ГИС

В Тюмени образовались вечерние пробки. Сервис 2ГИС оценивает дорожные заторы в областной столице на девять баллов из десяти. «Тюмень, 17:40. Пробки — девять баллов из десяти», — указано на сайте сервисов. Самые большие пробки образовались на улицах Челюскинцев, Советской, Профсоюзной, Мельникайте, Харьковской, 50 лет ВЛКСМ, Федюнинского, Западносибирской, Щербакова. Также водители стоят на Чаркова, Тобольском и Старом Тобольском трактах, Перекопской, Герцена и Ленина.