Центр Тюмень сковали девятибалльные пробки. Скрин

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Пробки в Екатеринбурге, пробка, вечер
Самые большие пробки образовались в центре города Фото:

В Тюмени образовались вечерние пробки. Сервис 2ГИС оценивает дорожные заторы в областной столице на девять баллов из десяти.

«Тюмень, 17:40. Пробки — девять баллов из десяти», — указано на сайте сервисов.

Самые большие пробки образовались на улицах Челюскинцев, Советской, Профсоюзной, Мельникайте, Харьковской, 50 лет ВЛКСМ, Федюнинского, Западносибирской, Щербакова. Также водители стоят на Чаркова, Тобольском и Старом Тобольском трактах, Перекопской, Герцена и Ленина.

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В Тюмени образовались вечерние пробки. Сервис 2ГИС оценивает дорожные заторы в областной столице на девять баллов из десяти. «Тюмень, 17:40. Пробки — девять баллов из десяти», — указано на сайте сервисов. Самые большие пробки образовались на улицах Челюскинцев, Советской, Профсоюзной, Мельникайте, Харьковской, 50 лет ВЛКСМ, Федюнинского, Западносибирской, Щербакова. Также водители стоят на Чаркова, Тобольском и Старом Тобольском трактах, Перекопской, Герцена и Ленина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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