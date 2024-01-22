Самые большие пробки образовались в центре города
В Тюмени образовались вечерние пробки. Сервис 2ГИС оценивает дорожные заторы в областной столице на девять баллов из десяти.
«Тюмень, 17:40. Пробки — девять баллов из десяти», — указано на сайте сервисов.
Самые большие пробки образовались на улицах Челюскинцев, Советской, Профсоюзной, Мельникайте, Харьковской, 50 лет ВЛКСМ, Федюнинского, Западносибирской, Щербакова. Также водители стоят на Чаркова, Тобольском и Старом Тобольском трактах, Перекопской, Герцена и Ленина.
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