В администрации президента похвалили тюменцев за поддержку бойцов СВО
В Тюмени собирают гуманитарную помощь и плетут масксети для нужд СВО
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев поблагодарил тюменских общественников за активную работу по поддержке бойцов СВО и их семей. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства региона.
«Штаб общественной поддержки „Единой России“ в Тюменской области был открыт первым в Уральском федеральном округе. Сейчас он один из главных центров общественной жизни города. Сегодня с его работой ознакомился заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев. Вместе с заместителем губернатора Тюменской области Павлом Белявским он посетил мастер-классы и пообщался с волонтерами», — указано в публикации инфоцентра.
Штаб общественной поддержки объединил людей, которые хотят помогать бойцам СВО и их близким. Там работает Центр помощи участникам спецоперации, где информируют о мерах поддержки и порядке их получения, собирают гуманитарную помощь и плетут маскировочные сети.
«Региональному отделению „Единой России“ удалось объединить силы огромного количества людей по самым разным направлениям. На одной площадке трудятся волонтеры, идет сбор гуманитарной помощи, проводятся мероприятия для бойцов и их близких, открыта юридическая консультация и ведется прием граждан. Спасибо вам за эту работу», — сказал Евгений Грачев.
За 2024–2025 годы в штабе провели более 500 приемов граждан. И более 5 000 телефонных консультаций по вопросам, связанным со специальной военной операцией.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени начал работу третий Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — Сила России». В церемонии открытия которого приняли участие заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев, зам полпреда в УрФО Борис Кириллов и губернатор Тюменской области Александр Моор.
