В Тюмени врачи провели уникальную операцию на почке

Врачи провели успешную операцию пациенту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюменской области врачи МСЧ «Нефтяник» впервые провели уникальную операцию на почке. Пациенту 52 лет, у которого диагностировали доброкачественное новообразование, помогли избежать потери органа. Операция состоялась в ноябре 2025 года. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

«Удаление кисты хирургическим путем было невозможно из-за ее расположения внутри почки. Вмешательство могло привести к потере органа», — приводит инфоцентр слова заведующего отделением урологии №2 клиники «Нефтяник» Владимира Новоселова.

Врачи приняли решение оперировать пациента методом профессора Алексея Мартова. Суть метода заключается в создании сообщения между полостью кисты и чашечно-лоханочной системой почки.

