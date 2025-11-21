Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Здоровье

В Тюмени врачи провели уникальную операцию на почке

В Тюмени хирурги-урологи сохранили почку пациенту
21 ноября 2025 в 09:56
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Врачи провели успешную операцию пациенту

Врачи провели успешную операцию пациенту

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюменской области врачи МСЧ «Нефтяник» впервые провели уникальную операцию на почке. Пациенту 52 лет, у которого диагностировали доброкачественное новообразование, помогли избежать потери органа. Операция состоялась в ноябре 2025 года. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона. 

«Удаление кисты хирургическим путем было невозможно из-за ее расположения внутри почки. Вмешательство могло привести к потере органа», — приводит инфоцентр слова заведующего отделением урологии №2 клиники «Нефтяник» Владимира Новоселова.

Врачи приняли решение оперировать пациента методом профессора Алексея Мартова. Суть метода заключается в создании сообщения между полостью кисты и чашечно-лоханочной системой почки.

Продолжение после рекламы

Благодаря профессионализму медиков функция почки пациента была восстановлена. На вторые сутки после операции мужчину выписали, и он вернулся домой.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал