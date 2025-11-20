Мэр Тюмени привел в пример Собянина, Якушева, Моора и Кухарука

Мэр Тюмени Максим Афанасьев выступил перед участниками форума «Малая Родина — сила России» Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Архитектурный облик современной Тюмени развивается благодаря преемственности, которая началась с бывшего губернатора Тюменской области Сергея Собянина. Об этом во время выступления перед участниками форума «Малая Родина — сила России» заявил глава администрации Тюмени Максим Афанасьев. Он добавил, что бизнес активно вкладывает деньги в развитие города: за последние пять лет Тюмень получила 50 млрд рублей инвестиций на реализацию различных проектов.

«На примере развития Тюмени я показал, как важна преемственность. Архитектурное развитие областной столицы в современном ключе началось с периода управления регионом С.С. Собяниным, затем на протяжении двадцати лет оно осуществлялось планомерно губернаторами В.В. Якушевым, А.В. Моором, и Р.Н. Кухаруком, главы города. Это максимально помогало реализовывать намеченные проекты в областном центре», — написал он в своем telegram-канале.

По мнению Афанасьева, именно благодаря преемственности в управлении регионом город смог достичь значительных успехов в экономическом и архитектурном развитии. За последние пять лет в Тюмень удалось привлечь более 50 млрд рублей инвестиций, что позволило создать более 5 000 новых рабочих мест.

Продолжение после рекламы