Мэр Тюмени привел в пример Собянина, Якушева, Моора и Кухарука
Мэр Тюмени Максим Афанасьев выступил перед участниками форума «Малая Родина — сила России»
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
Архитектурный облик современной Тюмени развивается благодаря преемственности, которая началась с бывшего губернатора Тюменской области Сергея Собянина. Об этом во время выступления перед участниками форума «Малая Родина — сила России» заявил глава администрации Тюмени Максим Афанасьев. Он добавил, что бизнес активно вкладывает деньги в развитие города: за последние пять лет Тюмень получила 50 млрд рублей инвестиций на реализацию различных проектов.
«На примере развития Тюмени я показал, как важна преемственность. Архитектурное развитие областной столицы в современном ключе началось с периода управления регионом С.С. Собяниным, затем на протяжении двадцати лет оно осуществлялось планомерно губернаторами В.В. Якушевым, А.В. Моором, и Р.Н. Кухаруком, главы города. Это максимально помогало реализовывать намеченные проекты в областном центре», — написал он в своем telegram-канале.
По мнению Афанасьева, именно благодаря преемственности в управлении регионом город смог достичь значительных успехов в экономическом и архитектурном развитии. За последние пять лет в Тюмень удалось привлечь более 50 млрд рублей инвестиций, что позволило создать более 5 000 новых рабочих мест.
Важную роль в преобразованиях города играют местные вузы — Тюменский индустриальный университет и ТюмГУ. Они готовят кадры, востребованные, в том числе и в градостроительной отрасли. Одним из ярких примеров совместных усилий власти и образовательного сообщества стала инициатива по созданию 3D-модели Тюменского острога, с которого началось освоение Сибири. Проект прошел путь от исторической экспертизы до реализации архитектурного облика.
