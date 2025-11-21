Отопительный сезон в Тюменской области: насколько местные энергетики готовы к холодам 2025 года

Реагировать на аварии во время холодов в Тюменской области готовы 900 специалистов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Совсем скоро в Тюменской области начнется зима. Ощутимые морозы придут в регион уже во второй половине декабря. Холода в свою очередь могут стать причиной отключений электричества и отопления в домах. URA.RU рассказывает, насколько тюменские энергетики готовы к отопительному сезону 2025-2026 года.

Электросети

За 2025 год специалисты ресурсоснабжающих организаций отремонтировали более 1 700 километров линий электропередач, а также проверили работоспособность более 200 трансформаторных подстанций. Всего обслуживание прошли более 660 питающих центров.

Тюменские энергетики в течение года также занимались повышением надежности электроснабжения. Так, сотрудники «Россети Тюмень» заменили более 130 километров проводов и 2,4 тысячи изоляторов. Они в том числе заменили более 3,6 тысячи поврежденных опор ЛЭП.

Особое внимание было уделено Тюменскому району. Именно здесь был проведен существенный объем технического обслуживания электросетей. Так, в муниципалитете отремонтировали 61 трансформатор и 30 километров ЛЭП.

В итоге тюменским энергетикам был выдан паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2025-2026. В связи с чем к устранению возможных последствий нештатных ситуаций готовы порядка 900 специалистов и более 400 единиц спецтехники.

Перед отопительным сезоном тюменские специалисты проверили работу отопления в более чем трех тысячах домов Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU





Теплоснабжение

К грядущему отопительному сезону также был проведен осмотр готовности тюменских теплосетей. Специалисты обследовали более 680 километров трубопроводов, включая магистральные и разводящие.