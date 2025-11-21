В Тюменской области выросли зарплаты педиатров

Средняя зарплата педиатров в Тюменской области составляет 100 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В 2025 году средняя зарплата педиатров в Тюменской области достигла 100 тысяч рублей. Об этом сообщили аналитики сервиса hh.ru. В целом по России эта цифра составляет 89,2 тысячи рублей.

За последние пять лет рыночная предлагаемая зарплата для детских врачей в Тюменской области выросла в два раза — с 51,3 тысячи рублей в 2020 году. «Самый высокий прирост на Урале зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе — +374%», — отмечают аналитики hh.ru. Среди уральских регионов наиболее конкурентные зарплаты педиатрам предлагают в ЯНАО (189,4 тысячи рублей), ХМАО (113,4 тысячи рублей), Курганской и Тюменской областях (по 100 тысяч рублей), а также в Свердловской области (92 тысячи рублей).

Нехватка квалифицированных врачей в Тюменской области (1,3 резюме на вакансию при норме от четырех резюме) привела к расширению возможностей трудоустройства для специалистов. В 2025 году 8,6% вакансий педиатров предлагали частичную занятость, что позволяет работать в нескольких клиниках параллельно. За пять лет количество таких предложений в стране выросло в 2,3 раза.

