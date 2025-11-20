«Это полное дно»: за что гости ненавидят тюменские горячие источники

Гостей отталкивает антисанитария и высокие цены Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области с 15 ноября официально открылся новый термальный сезон. Только в областной столице комплексов с горячими источниками насчитывается более десяти. И на каждый из них найдутся свои негативные отзывы. Чаще всего горожане жалуются на холодную воду, грязь в бассейнах, толпы пьяных людей и хамское отношение персонала. Агентство URA.RU сделало подборку самых частых негативных комментариев на основании отзывов сервиса 2ГИС.

«Самый ужасный и отталкивающий источник во всей Тюменской области. Это полное дно, антисанитария. Раздевалки грязные, из туалета по всей раздевалке смердящая вонь. Бассейн новый убогий с отталкивающей цветовой гаммой, кучей мусора под ногами и плавающими волосами», — такой отзыв оставили тюменцы при посещении местной базы отдыха.

«Ужасное место, нигде такой грязи не видела, начиная с раздевалки — куча волос и грязи. Шкафчики сломаны и такие малюсенькие, что туда пакет не поместится. В сауну зайти невозможно — места нет, пять человек и все, да еще и холодная вся. Бассейны: грязные бортики, в воде хлопья непонятные, то ли плесень, толи еще что-то, запах стоит мерзкий, сама вода только в одном маленьком бассейне горячая. Еда дорогущая. Туалеты такие грязные и на полу и сами унитазы. Такой мерзости нигде не встречала», — такой комментарий оставили горожане о посещении другого комплекса.

