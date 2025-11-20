Пойманный с наркотиками экс-кандидат в депутаты гордумы Тюмени останется в СИЗО
Шамиль Ганиев останется в СИЗО до 14 декабря
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Пойманный с наркотиками экс-кандидат в депутаты тюменской городской думы от «Коммунистов России» Шамиль Ганиев останется под стражей до 14 декабря. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. В сентябре мужчина был задержан на загородной трассе в Тюменском районе. Во время обыска силовики обнаружили у него несколько свертков с мефедроном общим весом 98 гр.
«Тюменский районный суд продлил продлил срок ареста. Мужчина останется под стражей до 14 декабря», — рассказали агентству в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Ранее агентство писало о том, что в сентябре Шамиль Ганиев был задержан на трассе Тюмень — Екатеринбург, при себе у него были запрещенные вещества. Он признался силовикам, что планировал продать наркотики. По ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ бывшему кандидату в депутаты грозит до 15 лет лишения свободы.
