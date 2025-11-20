Пойманный с наркотиками экс-кандидат в депутаты гордумы Тюмени останется в СИЗО

Шамиль Ганиев останется в СИЗО до 14 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пойманный с наркотиками экс-кандидат в депутаты тюменской городской думы от «Коммунистов России» Шамиль Ганиев останется под стражей до 14 декабря. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. В сентябре мужчина был задержан на загородной трассе в Тюменском районе. Во время обыска силовики обнаружили у него несколько свертков с мефедроном общим весом 98 гр.

«Тюменский районный суд продлил продлил срок ареста. Мужчина останется под стражей до 14 декабря», — рассказали агентству в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.