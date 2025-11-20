Губернатор Тюменской области после работы учит уроки с дочкой-третьеклассницей
Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал участникам форума «Малая Родина — Сила России» о своей семье
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
Губернатор Тюменской области Александр Моор после работы часто помогает с уроками дочке-третьекласснице. Об этом он рассказал на полях форума «Малая Родина — сила России», который проходит в Тюмени с 20 по 21 ноября.
«Старшие дети у меня уже выросли, но у меня младшая дочь, ей девять лет. Для нее большое счастье, если у нее занятие в выходной, чтобы папа приехал ее забрать. Сделать задачку по математике, потому что в третьем классе такие сложные задачи дают. Я дома вместе с супругой возмущаюсь: „Давай напишем письмо губернатору“, — отметил глава региона во время общения с участниками форума.
Глава региона также добавил, что свободное время любит проводить за тренировками по пауэрлифтингу. Он является кандидатом в мастера спорта.
Ранее URA.RU писало о том, что с 20 по 21 ноября в Тюмени проходят региональные дни форума «Малая Родина — сила России». В церемонии открытия которого приняли участие заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев, зам полпреда в УрФО Борис Кириллов и губернатор Тюменской области Александр Моор.
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!