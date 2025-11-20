Губернатор Тюменской области после работы учит уроки с дочкой-третьеклассницей

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал участникам форума «Малая Родина — Сила России» о своей семье Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор после работы часто помогает с уроками дочке-третьекласснице. Об этом он рассказал на полях форума «Малая Родина — сила России», который проходит в Тюмени с 20 по 21 ноября.

«Старшие дети у меня уже выросли, но у меня младшая дочь, ей девять лет. Для нее большое счастье, если у нее занятие в выходной, чтобы папа приехал ее забрать. Сделать задачку по математике, потому что в третьем классе такие сложные задачи дают. Я дома вместе с супругой возмущаюсь: „Давай напишем письмо губернатору“, — отметил глава региона во время общения с участниками форума.

Глава региона также добавил, что свободное время любит проводить за тренировками по пауэрлифтингу. Он является кандидатом в мастера спорта.

