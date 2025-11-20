Тюменец спровоцировал в Чувашии смертельное ДТП с двумя погибшими и скрылся

Авария произошла летом 2024 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU

64-летний житель Тюмени обвиняется в нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели двух человек в Чувашии. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры региона. Летом 2024 года мужчина на своем автомобиле Volvo XC90 превысил скорость и создал аварийную ситуацию, в результате которой погибли два человека.

«Мужчина выехал на полосу встречного движения, чем создал помеху встречному автомобилю LADA 2114, а затем, не обозначив свой маневр, перестроился на полосу своего направления и без остановки продолжил свое дальнейшее движение. Водитель встречного легкового автомобиля, пытаясь избежать столкновения с выехавшей на его полосу движения иномаркой, применил экстренное торможение и маневр вправо, в результате чего его транспортное средство потеряло курсовую устойчивость и выехало на полосу встречного движения, где столкнулось с тягачом марки DONGFENG, двигавшемся с полуприцепом», — указано в публикации прокуратуры республики Чувашия.

В результате ДТП водитель и пассажир LADA 2114 от полученных травм скончались на месте происшествия, еще два человека были травмированы. Виновник аварии поехал дальше. Силовикам свое решение тюменец позже объяснил тем, что его машина не коснулась авто пострадавшего, поэтому ДТП было «бесконтактным».

Тюменцу грозит до семи лет лишения свободы по ч. 5 ст. 264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Он признал вину и частично компенсировал моральный ущерб потерпевшим.