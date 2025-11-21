Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

В Тюменской области начинается потепление

21 ноября 2025 в 06:33
Синоптики предупреждают тюменцев о гололеде

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На территории Тюменской области днем 21 ноября столбики термометров поднимутся до 0 градусов. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«В Тюменской области днем 21 ноября прогнозируется температура воздуха до 0, -5 градусов. На дорогах гололедица», — сообщается на сайте управления.

Осадков синоптики не обещают, а ветер западного направления усилится до 7-12 м/с. При этом в ближайшие дни по прогнозу дневные температуры вырастут до +6 градусов и снег сменится дождем.

