В Тюменской области начинается потепление
21 ноября 2025 в 06:33
Синоптики предупреждают тюменцев о гололеде
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
На территории Тюменской области днем 21 ноября столбики термометров поднимутся до 0 градусов. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«В Тюменской области днем 21 ноября прогнозируется температура воздуха до 0, -5 градусов. На дорогах гололедица», — сообщается на сайте управления.
Осадков синоптики не обещают, а ветер западного направления усилится до 7-12 м/с. При этом в ближайшие дни по прогнозу дневные температуры вырастут до +6 градусов и снег сменится дождем.
Подписаться
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал