Девочка из подшефного Краснодона получила подарок от курганского губернатора. Фото

22 января 2024 в 20:16 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков передал новогодний подарок девочке из ЛНР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадима Шумкова передал новогодний подарок девочке Кате из подшефного Краснодона (Луганская Народная Республика). Школьница мечтала получить сигвей. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Курганской области. «Еще одно детское желание, шар с которым с Кремлевской елки снял губернатор Вадим Шумков, исполнилось. Катя из подшефного города Краснодона Луганской Народной Республики получила от главы региона сигвей — электрическое двухколесное транспортное средство», — указано на сайте регионального правительства. Сообщается, что губернатор Шумков пообщался с Катей и ее семьей по видеосвязи. Глава региона также попросил их обращаться к нему, если будет нужна дополнительная помощь. На сайте правительства также сообщили о других юных жителях Курганской области, которые получили подарки от губернатора. Среди них — Алиса из Кургана. Девочка попросила уличный спортивный комплекс. Получил новогодний подарок и Роман из Шумихи. Мальчик хотел портативную колонку. Мария из Катайского округа получила от главы региона караоке. Их желания Шумков снял с «Елки губернатора». Ранее URA.RU писало, что Шумков отчитывался о подарке ребенку, чье желание было на Кремлевской елке. Глава региона передал девочке в качестве подарка уличный спортивный комплекс. Девочка Катя из Краснодона получил на Новый год сигвей от курганского губернатора Фото: официальный сайт правительства Курганской области Шумков пообщался с семьей из подшефного Краснодона по видеосвязи Фото: официальный сайт правительства Курганской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Курганской области Вадима Шумкова передал новогодний подарок девочке Кате из подшефного Краснодона (Луганская Народная Республика). Школьница мечтала получить сигвей. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Курганской области. «Еще одно детское желание, шар с которым с Кремлевской елки снял губернатор Вадим Шумков, исполнилось. Катя из подшефного города Краснодона Луганской Народной Республики получила от главы региона сигвей — электрическое двухколесное транспортное средство», — указано на сайте регионального правительства. Сообщается, что губернатор Шумков пообщался с Катей и ее семьей по видеосвязи. Глава региона также попросил их обращаться к нему, если будет нужна дополнительная помощь. На сайте правительства также сообщили о других юных жителях Курганской области, которые получили подарки от губернатора. Среди них — Алиса из Кургана. Девочка попросила уличный спортивный комплекс. Получил новогодний подарок и Роман из Шумихи. Мальчик хотел портативную колонку. Мария из Катайского округа получила от главы региона караоке. Их желания Шумков снял с «Елки губернатора». Ранее URA.RU писало, что Шумков отчитывался о подарке ребенку, чье желание было на Кремлевской елке. Глава региона передал девочке в качестве подарка уличный спортивный комплекс.