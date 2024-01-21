21 января 2024

Девочка из подшефного Краснодона получила подарок от курганского губернатора. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнес-форум. Курган , шумков вадим
Вадим Шумков передал новогодний подарок девочке из ЛНР Фото:

Губернатор Курганской области Вадима Шумкова передал новогодний подарок девочке Кате из подшефного Краснодона (Луганская Народная Республика). Школьница мечтала получить сигвей. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Курганской области.

«Еще одно детское желание, шар с которым с Кремлевской елки снял губернатор Вадим Шумков, исполнилось. Катя из подшефного города Краснодона Луганской Народной Республики получила от главы региона сигвей — электрическое двухколесное транспортное средство», — указано на сайте регионального правительства.

Сообщается, что губернатор Шумков пообщался с Катей и ее семьей по видеосвязи. Глава региона также попросил их обращаться к нему, если будет нужна дополнительная помощь. На сайте правительства также сообщили о других юных жителях Курганской области, которые получили подарки от губернатора. Среди них — Алиса из Кургана. Девочка попросила уличный спортивный комплекс. Получил новогодний подарок и Роман из Шумихи. Мальчик хотел портативную колонку. Мария из Катайского округа получила от главы региона караоке. Их желания Шумков снял с «Елки губернатора».

Ранее URA.RU писало, что Шумков отчитывался о подарке ребенку, чье желание было на Кремлевской елке. Глава региона передал девочке в качестве подарка уличный спортивный комплекс.

Девочка Катя из Краснодона получил на Новый год сигвей от курганского губернатора
Девочка Катя из Краснодона получил на Новый год сигвей от курганского губернатора
Фото:
Шумков пообщался с семьей из подшефного Краснодона по видеосвязи
Шумков пообщался с семьей из подшефного Краснодона по видеосвязи
Фото:
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Губернатор Курганской области Вадима Шумкова передал новогодний подарок девочке Кате из подшефного Краснодона (Луганская Народная Республика). Школьница мечтала получить сигвей. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Курганской области. «Еще одно детское желание, шар с которым с Кремлевской елки снял губернатор Вадим Шумков, исполнилось. Катя из подшефного города Краснодона Луганской Народной Республики получила от главы региона сигвей — электрическое двухколесное транспортное средство», — указано на сайте регионального правительства. Сообщается, что губернатор Шумков пообщался с Катей и ее семьей по видеосвязи. Глава региона также попросил их обращаться к нему, если будет нужна дополнительная помощь. На сайте правительства также сообщили о других юных жителях Курганской области, которые получили подарки от губернатора. Среди них — Алиса из Кургана. Девочка попросила уличный спортивный комплекс. Получил новогодний подарок и Роман из Шумихи. Мальчик хотел портативную колонку. Мария из Катайского округа получила от главы региона караоке. Их желания Шумков снял с «Елки губернатора». Ранее URA.RU писало, что Шумков отчитывался о подарке ребенку, чье желание было на Кремлевской елке. Глава региона передал девочке в качестве подарка уличный спортивный комплекс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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