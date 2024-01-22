Лавров: Украина сознательно бьет по мирным людям

22 января 2024 в 20:40 Размер текста - 17 +

Украина сознательно использует западное оружие против гражданских объектов РФ, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Украина сознательно наносит удары по российским гражданским объектам. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя удары Киева по Донецку 21 января. Министр подчеркнул, что ответственность также лежит на тех, кто вооружает Киев. «Кровь десятков погибших мирных жителей на совести тех, кто вооружает режим (Владимира) Зеленского и при этом официально заявляет, что киевские власти сами вправе выбирать цели для ударов», — подчеркнул Сергей Лавров во время заседания Совета безопасности ООН. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Тех, кто продает оружие Украине, абсолютно не смущает, что Киев использует его для ударов по российским гражданским объектам и мирному населению. В качестве примера Лавров привел недавние атаки по Донецку и Белгороду. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли рынок в Донецке. В результате погибли 25 человек из числа мирного населения, подчеркнул главы ДНР Денис Пушилин. Также в канун Нового года Украина обстреляла Белгород, тогда сообщалось о 25 погибших.

Украина сознательно наносит удары по российским гражданским объектам. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя удары Киева по Донецку 21 января. Министр подчеркнул, что ответственность также лежит на тех, кто вооружает Киев. «Кровь десятков погибших мирных жителей на совести тех, кто вооружает режим (Владимира) Зеленского и при этом официально заявляет, что киевские власти сами вправе выбирать цели для ударов», — подчеркнул Сергей Лавров во время заседания Совета безопасности ООН. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Тех, кто продает оружие Украине, абсолютно не смущает, что Киев использует его для ударов по российским гражданским объектам и мирному населению. В качестве примера Лавров привел недавние атаки по Донецку и Белгороду. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли рынок в Донецке. В результате погибли 25 человек из числа мирного населения, подчеркнул главы ДНР Денис Пушилин. Также в канун Нового года Украина обстреляла Белгород, тогда сообщалось о 25 погибших.