Лавров: Украина сознательно бьет по мирным людям

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новое знание, Сергей Лавров. Москва, топ, лавров сергей
Украина сознательно использует западное оружие против гражданских объектов РФ, заявил Сергей Лавров Фото:

Украина сознательно наносит удары по российским гражданским объектам. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя удары Киева по Донецку 21 января. Министр подчеркнул, что ответственность также лежит на тех, кто вооружает Киев.

«Кровь десятков погибших мирных жителей на совести тех, кто вооружает режим (Владимира) Зеленского и при этом официально заявляет, что киевские власти сами вправе выбирать цели для ударов», — подчеркнул Сергей Лавров во время заседания Совета безопасности ООН. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Тех, кто продает оружие Украине, абсолютно не смущает, что Киев использует его для ударов по российским гражданским объектам и мирному населению. В качестве примера Лавров привел недавние атаки по Донецку и Белгороду.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли рынок в Донецке. В результате погибли 25 человек из числа мирного населения, подчеркнул главы ДНР Денис Пушилин. Также в канун Нового года Украина обстреляла Белгород, тогда сообщалось о 25 погибших.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина сознательно наносит удары по российским гражданским объектам. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя удары Киева по Донецку 21 января. Министр подчеркнул, что ответственность также лежит на тех, кто вооружает Киев. «Кровь десятков погибших мирных жителей на совести тех, кто вооружает режим (Владимира) Зеленского и при этом официально заявляет, что киевские власти сами вправе выбирать цели для ударов», — подчеркнул Сергей Лавров во время заседания Совета безопасности ООН. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Тех, кто продает оружие Украине, абсолютно не смущает, что Киев использует его для ударов по российским гражданским объектам и мирному населению. В качестве примера Лавров привел недавние атаки по Донецку и Белгороду. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли рынок в Донецке. В результате погибли 25 человек из числа мирного населения, подчеркнул главы ДНР Денис Пушилин. Также в канун Нового года Украина обстреляла Белгород, тогда сообщалось о 25 погибших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...