Жители Белгорода рассказали, как изменилась их жизнь после новогодних обстрелов

Жители Белгорода стали больше бояться прилетов ракет после новогодних обстрелов

Белгородцы стали создавать укрытия из остановок после обстрела 30 декабря Фото: Евгений Силантьев/ТАСС

новость из сюжета ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом

Жители Белгорода после атаки ВСУ 30 декабря 2023 года стали бояться новых прилетов. Также многие перестали подходить к окнам во время работы ПВО. Об этом рассказали сами белгородцы.

«Раньше люди настороженно относились к хлопкам от сбитых ракет, но довольно беспечно. Могли посмотреть на работу ПВО. Сейчас уже нет беспечности, сейчас уже все прячутся», — поделился белгородец Дмитрий, его слова приводит РБК.

Даниил, который тоже живет в городе, рассказал, что люди перестали подходить к окнам во время работы ПВО. По его словам, ранее была совершенно другая картина. Он добавил, что до 30 декабря у жителей, идущих по улицам, не было мыслей, что неожиданно прилетит ракета. Даниил уверен, что это скоро пройдет.

Остановки маршрутного транспорта превратились в укрытия. Их обкладывают мешками с песком или бетонными блоками, а стенах них висят памятки. Последние рассказывают, что делать во время обстрела. Как сообщал мэр города Валентин Демидов, таким образом планируется укрепить 425 остановок.

ВСУ нанесли мощный удар по центру Белгорода 30 декабря, в канун Нового года. Погибли 25 человек, более сотни пострадали. Армия Украины для атаки использовала снаряды с кассетной частью, которые способны поразить большую площадь. Как отмечали политологи, военной цели ВСУ не преследовали. Они хотели запугать гражданское население.