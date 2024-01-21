При обстреле рынка в Донецке погибли 25 человек: главное об атаке ВСУ

Денис Пушилин сообщил, что 20 человек пострадали из-за атки ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ устроили обстрел рынка в Донецке. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, 25 человек погибли. URA.RU приводит актуальную информацию о случившемся.
- Магазины в микрорайоне Текстильщик города Донецка попали под обстрел ВСУ. По словам мэра города Алексея Кулемзина, минимум 12 человек погибли. Позже сообщил, что количество жертв увеличилось до 18.
- Губернатор ДНР Денис Пушилин отметил в своем
telegram-канале, что число погибших увеличилось до 25 человек. Он добавил, что минимум 20 человек пострадали.
- Продавщица с рынка Татьяна рассказала: «В воскресенье люди торгуют. Вот в чем дело, почему прилетело». Ее слова передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
- В СК РФ сообщили, что среди погибших есть двое детей. В районной администрации подчеркнули, что среди пострадавших один ребенок — девочка 2013 года рождения, передает ТАСС.
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