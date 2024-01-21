При обстреле рынка в Донецке погибли 25 человек: главное об атаке ВСУ

Глава ДНР Пушилин: 25 человек погибли из-за атаки ВСУ в Донецке

21 января 2024 в 17:04 Размер текста - 17 +

Денис Пушилин сообщил, что 20 человек пострадали из-за атки ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ устроили обстрел рынка в Донецке. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, 25 человек погибли. URA.RU приводит актуальную информацию о случившемся. Магазины в микрорайоне Текстильщик города Донецка попали под обстрел ВСУ. По словам мэра города Алексея Кулемзина, минимум 12 человек погибли. Позже сообщил, что количество жертв увеличилось до 18.

Губернатор ДНР Денис Пушилин отметил в своем telegram-канале , что число погибших увеличилось до 25 человек. Он добавил, что минимум 20 человек пострадали.

, что число погибших увеличилось до 25 человек. Он добавил, что минимум 20 человек пострадали. Продавщица с рынка Татьяна рассказала: «В воскресенье люди торгуют. Вот в чем дело, почему прилетело». Ее слова передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В СК РФ сообщили, что среди погибших есть двое детей. В районной администрации подчеркнули, что среди пострадавших один ребенок — девочка 2013 года рождения, передает ТАСС.

ВСУ устроили обстрел рынка в Донецке. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, 25 человек погибли. URA.RU приводит актуальную информацию о случившемся.