При обстреле рынка в Донецке погибли 25 человек: главное об атаке ВСУ

Глава ДНР Пушилин: 25 человек погибли из-за атаки ВСУ в Донецке
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Денис Пушилин сообщил, что 20 человек пострадали из-за атки ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ устроили обстрел рынка в Донецке. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, 25 человек погибли. URA.RU приводит актуальную информацию о случившемся.

  • Магазины в микрорайоне Текстильщик города Донецка попали под обстрел ВСУ. По словам мэра города Алексея Кулемзина, минимум 12 человек погибли. Позже сообщил, что количество жертв увеличилось до 18.
  • Губернатор ДНР Денис Пушилин отметил в своем telegram-канале, что число погибших увеличилось до 25 человек. Он добавил, что минимум 20 человек пострадали.
  • Продавщица с рынка Татьяна рассказала: «В воскресенье люди торгуют. Вот в чем дело, почему прилетело». Ее слова передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
  • В СК РФ сообщили, что среди погибших есть двое детей. В районной администрации подчеркнули, что среди пострадавших один ребенок — девочка 2013 года рождения, передает ТАСС.

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ВСУ устроили обстрел рынка в Донецке. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, 25 человек погибли. URA.RU приводит актуальную информацию о случившемся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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