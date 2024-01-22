Shot: в Воронеже нашли сложенное пополам тело несовершеннолетней девушки

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Виды города. Курган., лужа, мусорный контейнер, грязь, бак для мусора
Тело девушки в Воронежской области нашли возле мусорных баков Фото:

В Воронеже возле мусорных баков нашли тело 17-летней девушки, связанное и сложенное пополам. Труп был помещен в хозяйственную сумку. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщает Shot.

«На улице Моисеева в Воронеже, возле мусорных баков, обнаружили изуродованное тело девушки. <…> По данным следствия, погибшая — 17-летняя девушка. Ее убили на съемной квартире в одном из домов на улице Моисеева, после чего уже избавились от тела», — передают авторы teleram-канала. По их словам, подозреваемым в убийстве является 28-летний молодой человек из города Мичуринск Тамбовской области. В настоящий момент он разыскивается.

URA.RU подало запрос в УМВД по Воронежской области. Ответ ожидается.

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В Воронеже возле мусорных баков нашли тело 17-летней девушки, связанное и сложенное пополам. Труп был помещен в хозяйственную сумку. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщает Shot. «На улице Моисеева в Воронеже, возле мусорных баков, обнаружили изуродованное тело девушки. <…> По данным следствия, погибшая — 17-летняя девушка. Ее убили на съемной квартире в одном из домов на улице Моисеева, после чего уже избавились от тела», — передают авторы teleram-канала. По их словам, подозреваемым в убийстве является 28-летний молодой человек из города Мичуринск Тамбовской области. В настоящий момент он разыскивается. URA.RU подало запрос в УМВД по Воронежской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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