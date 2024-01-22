Shot: в Воронеже нашли сложенное пополам тело несовершеннолетней девушки

22 января 2024 в 22:04 Размер текста - 17 +

Тело девушки в Воронежской области нашли возле мусорных баков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Воронеже возле мусорных баков нашли тело 17-летней девушки, связанное и сложенное пополам. Труп был помещен в хозяйственную сумку. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщает Shot. «На улице Моисеева в Воронеже, возле мусорных баков, обнаружили изуродованное тело девушки. <…> По данным следствия, погибшая — 17-летняя девушка. Ее убили на съемной квартире в одном из домов на улице Моисеева, после чего уже избавились от тела», — передают авторы teleram-канала. По их словам, подозреваемым в убийстве является 28-летний молодой человек из города Мичуринск Тамбовской области. В настоящий момент он разыскивается. URA.RU подало запрос в УМВД по Воронежской области. Ответ ожидается.

В Воронеже возле мусорных баков нашли тело 17-летней девушки, связанное и сложенное пополам. Труп был помещен в хозяйственную сумку. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщает Shot. «На улице Моисеева в Воронеже, возле мусорных баков, обнаружили изуродованное тело девушки. <…> По данным следствия, погибшая — 17-летняя девушка. Ее убили на съемной квартире в одном из домов на улице Моисеева, после чего уже избавились от тела», — передают авторы teleram-канала. По их словам, подозреваемым в убийстве является 28-летний молодой человек из города Мичуринск Тамбовской области. В настоящий момент он разыскивается. URA.RU подало запрос в УМВД по Воронежской области. Ответ ожидается.