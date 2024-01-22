На Украине задержали сына бизнесмена Гринкевича по делу о хищениях в ВСУ

23 января 2024 в 02:51 Размер текста - 17 +

Гринкевич не сможет внести залог и останется под арестом, полагают в СМИ Фото: Официальный сайт президента Украины Суд в Киеве арестовал до 17 марта сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Романа. Он является фигурантом дела о поставках некачественной одежды для ВСУ. Информацию об этом передает издание «Украинская правда». «Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста до 17 марта с альтернативой залога в размере 500 млн гривен (более 13,3 $ млн — прим. URA.RU) сыну львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Роману», — передает издание. Там также отметили, что Гринкевич не может внести сумму залога, поскольку его счета заблокированы. Государственное бюро расследований Украины начало разбираться в деле с коррупцией при закупке одежды ВСУ. Согласно информации следствия, компании, связанные с Гринкевичем, выиграли тендеры на миллионы долларов, однако сами были зарегистрированы как строительные и в итоге не смогли заниматься поставками.

Суд в Киеве арестовал до 17 марта сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Романа. Он является фигурантом дела о поставках некачественной одежды для ВСУ. Информацию об этом передает издание «Украинская правда». «Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста до 17 марта с альтернативой залога в размере 500 млн гривен (более 13,3 $ млн — прим. URA.RU) сыну львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Роману», — передает издание. Там также отметили, что Гринкевич не может внести сумму залога, поскольку его счета заблокированы. Государственное бюро расследований Украины начало разбираться в деле с коррупцией при закупке одежды ВСУ. Согласно информации следствия, компании, связанные с Гринкевичем, выиграли тендеры на миллионы долларов, однако сами были зарегистрированы как строительные и в итоге не смогли заниматься поставками.