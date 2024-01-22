22 января 2024

На Украине задержали сына бизнесмена Гринкевича по делу о хищениях в ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
Гринкевич не сможет внести залог и останется под арестом, полагают в СМИ Фото:

Суд в Киеве арестовал до 17 марта сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Романа. Он является фигурантом дела о поставках некачественной одежды для ВСУ. Информацию об этом передает издание «Украинская правда».

«Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста до 17 марта с альтернативой залога в размере 500 млн гривен (более 13,3 $ млн — прим. URA.RU) сыну львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Роману», — передает издание. Там также отметили, что Гринкевич не может внести сумму залога, поскольку его счета заблокированы.

Государственное бюро расследований Украины начало разбираться в деле с коррупцией при закупке одежды ВСУ. Согласно информации следствия, компании, связанные с Гринкевичем, выиграли тендеры на миллионы долларов, однако сами были зарегистрированы как строительные и в итоге не смогли заниматься поставками.

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Суд в Киеве арестовал до 17 марта сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Романа. Он является фигурантом дела о поставках некачественной одежды для ВСУ. Информацию об этом передает издание «Украинская правда». «Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста до 17 марта с альтернативой залога в размере 500 млн гривен (более 13,3 $ млн — прим. URA.RU) сыну львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Роману», — передает издание. Там также отметили, что Гринкевич не может внести сумму залога, поскольку его счета заблокированы. Государственное бюро расследований Украины начало разбираться в деле с коррупцией при закупке одежды ВСУ. Согласно информации следствия, компании, связанные с Гринкевичем, выиграли тендеры на миллионы долларов, однако сами были зарегистрированы как строительные и в итоге не смогли заниматься поставками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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