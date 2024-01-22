Министр обороны ФРГ: Германия с союзниками по НАТО готовится к войне с РФ

Министр обороны ФРГ Писториус сделал заявление о войне с Россией
Берлин вместе с союзниками по НАТО готовится к войне с Россией. Об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус.
«Необходимо вооружиться на этот случай — именно это мы сейчас делаем вместе с союзниками по НАТО. И это необходимо», —
Ранее Писториус заявлял, что военные действия с Россией могут начаться в ближайшие пять-восемь лет. По данным Bild, для этого будут задействованы десятки тысяч немецких солдат. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что страна не собирается воевать со Европой.
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