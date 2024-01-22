22 января 2024

Министр обороны ФРГ: Германия с союзниками по НАТО готовится к войне с РФ

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НАТО. Москва. stock, фрг, Борис Писториус, министр обороны,  stock
Министр обороны ФРГ Писториус сделал заявление о войне с Россией Фото:

Берлин вместе с союзниками по НАТО готовится к войне с Россией. Об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус.

«Необходимо вооружиться на этот случай — именно это мы сейчас делаем вместе с союзниками по НАТО. И это необходимо», — сказал министр Писториус в эфире телеканала ZDF.

Ранее Писториус заявлял, что военные действия с Россией могут начаться в ближайшие пять-восемь лет. По данным Bild, для этого будут задействованы десятки тысяч немецких солдат. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что страна не собирается воевать со Европой.

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Берлин вместе с союзниками по НАТО готовится к войне с Россией. Об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус. «Необходимо вооружиться на этот случай — именно это мы сейчас делаем вместе с союзниками по НАТО. И это необходимо», — сказал министр Писториус в эфире телеканала ZDF. Ранее Писториус заявлял, что военные действия с Россией могут начаться в ближайшие пять-восемь лет. По данным Bild, для этого будут задействованы десятки тысяч немецких солдат. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что страна не собирается воевать со Европой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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