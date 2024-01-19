Глава Минобороны Германии предупредил о вероятности войны с Россией

Глава МО Германии Писториус: в течение пяти-восьми лет возможна война с РФ

19 января 2024 в 10:44 Размер текста - 17 +

По словам Писториуса, в ближайшие несколько лет Россия может атаковать страны альянса Фото: NIDS/NATO Multimedia Library По словам экспертов из ФРГ, военные действия с Россией могут начаться в ближайшие пять-восемь лет. Западу стоит учитывать, что когда-нибудь РФ может атаковать страны НАТО. Об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус. «Мы слышим угрозы из Кремля почти каждый день… Поэтому мы должны учитывать, что однажды Россия может напасть даже на страну НАТО», — передает Tagesspiegel слова Писториуса. Глава оборонного ведомства Германии добавил, что своим предупреждением о том, что немецкие вооруженные силы должны быть пригодными для боевых действий, он хотел встряхнуть общество в ФРГ. Ранее чиновник НАТО заявил, что западное население должно быть готово к войне с Россией. Отмечается, что в таком случае жизнь мирных жителей этих стран кардинально изменится и им следует быть готовыми к этому. Также и войскам нужно подготовиться к боевым действиям. В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что страна не планирует воевать со странами Европы. Кроме того, Россия не собирается нападать на страны-члены НАТО. По словам Путина, РФ будет действовать согласно своим интересам.

По словам экспертов из ФРГ, военные действия с Россией могут начаться в ближайшие пять-восемь лет. Западу стоит учитывать, что когда-нибудь РФ может атаковать страны НАТО. Об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус. «Мы слышим угрозы из Кремля почти каждый день… Поэтому мы должны учитывать, что однажды Россия может напасть даже на страну НАТО», — передает Tagesspiegel слова Писториуса. Глава оборонного ведомства Германии добавил, что своим предупреждением о том, что немецкие вооруженные силы должны быть пригодными для боевых действий, он хотел встряхнуть общество в ФРГ. Ранее чиновник НАТО заявил, что западное население должно быть готово к войне с Россией. Отмечается, что в таком случае жизнь мирных жителей этих стран кардинально изменится и им следует быть готовыми к этому. Также и войскам нужно подготовиться к боевым действиям. В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что страна не планирует воевать со странами Европы. Кроме того, Россия не собирается нападать на страны-члены НАТО. По словам Путина, РФ будет действовать согласно своим интересам.