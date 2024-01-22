Курганцы из эвакуированного дома рассказали о хрусте в стенах

23 января 2024 в 08:25 Размер текста - 17 +

В Кургане эвакуировали жильцов 17-этажки в центре города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители из многоэтажки на Гоголя, 109 в Кургане рассказали, как происходила эвакуация силами МЧС. Многие слышали хруст в стенах дома. Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU. «В доме на верхних этажах качались люстры, вещи ходили ходуном. На нижних этажах жильцы слышали хруст в стенах», — сообщила одна их жительниц дома по Гоголя, 109. По ее словам, сотрудники МЧС настойчиво стучали в каждую дверь и сообщали об эвакуации. Инцидент случился ночью 23 января. Неспокойная ситуация с неустойчивостью строения длилась несколько минут. К двум часам ночи всех жильцов из дома по Гоголя, 109 уже эвакуировали, сообщает собеседник редакции. Некоторые огни остались невыключенными в ходе эвакуации. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане эвакуировали жильцов двух многоэтажных домов. Ими стали дома по Гоголя, 109 и Куйбышева, 15.

Жители из многоэтажки на Гоголя, 109 в Кургане рассказали, как происходила эвакуация силами МЧС. Многие слышали хруст в стенах дома. Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU. «В доме на верхних этажах качались люстры, вещи ходили ходуном. На нижних этажах жильцы слышали хруст в стенах», — сообщила одна их жительниц дома по Гоголя, 109. По ее словам, сотрудники МЧС настойчиво стучали в каждую дверь и сообщали об эвакуации. Инцидент случился ночью 23 января. Неспокойная ситуация с неустойчивостью строения длилась несколько минут. К двум часам ночи всех жильцов из дома по Гоголя, 109 уже эвакуировали, сообщает собеседник редакции. Некоторые огни остались невыключенными в ходе эвакуации. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане эвакуировали жильцов двух многоэтажных домов. Ими стали дома по Гоголя, 109 и Куйбышева, 15.