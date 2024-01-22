Учитель английского из Индии, которого обвинили в обзывательствах, ответил хейтерам

В Екатеринбурге учитель из Индии, обзывавший детей, обвинил родителей в клевете

23 января 2024 в 10:56 Размер текста - 17 +

Учитель иняза из Индии Haян Мaлик не согласен с обвинениями в свой адрес Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Учитель из Индии, преподающий английский язык в екатеринбургской школе №175 Haян Мaлик, которого родители обвинили в том, что он называет детей тупицами и обезьянами, назвал ложными заявления в адрес своей профессиональной деятельности. Педагог отметил, что готов принять критику в свой адрес, если она является уместной. «Дорогие мои ученики, друзья и коллеги! Пожалуйста, не путайте. Несколько учеников и их родители опубликовали ложные заявления против моей работы, методов преподавания и обучения, а также образовательных целей. Я думаю, что они не поняли мой язык, смысл моей работы и качество. Следовательно, они пришли к неправильному выводу. Я всегда приветствую их критику, но в правильном русле и конструктивно», — написал педагог на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее в редакцию URA.RU обратились родители, которые жаловались на методы преподавания иностранного языка ученикам младших классов. По словам родителей, Малик обзывает детей «тупицами» и «обезьянами» на английском языке. При этом учебный процесс, по их утверждениям, проходит с нарушениями. По словам родителей, после выдачи детям задания для работы на уроке учитель сидит в телефоне, не обращая внимания на происходящее в классе. Родители написали обращение на имя директора учебного заведения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Учитель из Индии, преподающий английский язык в екатеринбургской школе №175 Haян Мaлик, которого родители обвинили в том, что он называет детей тупицами и обезьянами, назвал ложными заявления в адрес своей профессиональной деятельности. Педагог отметил, что готов принять критику в свой адрес, если она является уместной. «Дорогие мои ученики, друзья и коллеги! Пожалуйста, не путайте. Несколько учеников и их родители опубликовали ложные заявления против моей работы, методов преподавания и обучения, а также образовательных целей. Я думаю, что они не поняли мой язык, смысл моей работы и качество. Следовательно, они пришли к неправильному выводу. Я всегда приветствую их критику, но в правильном русле и конструктивно», — написал педагог на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее в редакцию URA.RU обратились родители, которые жаловались на методы преподавания иностранного языка ученикам младших классов. По словам родителей, Малик обзывает детей «тупицами» и «обезьянами» на английском языке. При этом учебный процесс, по их утверждениям, проходит с нарушениями. По словам родителей, после выдачи детям задания для работы на уроке учитель сидит в телефоне, не обращая внимания на происходящее в классе. Родители написали обращение на имя директора учебного заведения.