В Екатеринбурге учитель из Индии обзывает школьников тупицами и обезьянами

22 января 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

Дети пожаловались родителям на обзывательства со стороны учителя Фото: Размик Закарян © URA.RU В екатеринбургской школе №175, которая находится на улице Серова, 12, родители обвинили учителя по английскому языку из Индии в некомпетентности. По их словам, Haян Мaлик обзывает детей «тупицами» и «обезьянами» на английском языке. При этом учебный процесс, по утверждениям родителей школьников, проходит с нарушениями, поэтому они обратились с жалобой к директору (копия жалобы имеется в распоряжении агентства). О ситуации в учебном заведении URA.RU рассказали родители на условиях анонимности. «Этот учитель непонятно разговаривает на русском языке, вследствие чего не в состоянии доходчиво объяснить учебный материал. Учитель выдает задания на английском языке, не утруждаясь повторить задания на русском. Двум ученикам приходится переводить задания остальным ученикам на русский язык. Также этот человек постоянно оскорбляет наших детей, называет их тупицами и обезьянами на английском языке», — посетовали родители. После выдачи детям задания для работы на уроке учитель занимается своими делами в телефоне, не обращая внимание на происходящее в классе. «Не выстраивает коммуникаций с учениками, не поддерживает рабочую дисциплину на уроке, позволяя детям заниматься всем, чем угодно. Наплевательски относится как к своим обязанностям, так и к ученикам. Уже несколько уроков подряд этот учитель всем ученикам ставит неудовлетворительные оценки за работу на уроке, не опрашивая по ранее выданным заданиям, а также выставляет двойки тем детям, которых не опрашивал во время урока», — отмечают родные учеников. «Кроме того, английский язык не является для него родным, он говорит на нем с чудовищным акцентом, и даже простые слова, которые дети знают уже давно, невозможно понять на слух. Также он некоторым ученикам исправляет ранее выставленные „5“ и „4“ на „3“ и „2“. В группе изучения иностранного языка не должно быть боле 15 человек. В нашем классе эта норма не соблюдается. Мы требуем отстранить этого человека от преподавательской деятельности. Мы требуем разбивки нашего класса на группы не более 15 человек для изучения английского языка», — заявили родители школьников. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в школу. Директор учебного заведения Наталия Маллаева не смогла ответить на звонок журналиста агентства, так как находилась на совещании. Запрос направлен в департамент образования Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не поступил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В екатеринбургской школе №175, которая находится на улице Серова, 12, родители обвинили учителя по английскому языку из Индии в некомпетентности. По их словам, Haян Мaлик обзывает детей «тупицами» и «обезьянами» на английском языке. При этом учебный процесс, по утверждениям родителей школьников, проходит с нарушениями, поэтому они обратились с жалобой к директору (копия жалобы имеется в распоряжении агентства). О ситуации в учебном заведении URA.RU рассказали родители на условиях анонимности. «Этот учитель непонятно разговаривает на русском языке, вследствие чего не в состоянии доходчиво объяснить учебный материал. Учитель выдает задания на английском языке, не утруждаясь повторить задания на русском. Двум ученикам приходится переводить задания остальным ученикам на русский язык. Также этот человек постоянно оскорбляет наших детей, называет их тупицами и обезьянами на английском языке», — посетовали родители. После выдачи детям задания для работы на уроке учитель занимается своими делами в телефоне, не обращая внимание на происходящее в классе. «Не выстраивает коммуникаций с учениками, не поддерживает рабочую дисциплину на уроке, позволяя детям заниматься всем, чем угодно. Наплевательски относится как к своим обязанностям, так и к ученикам. Уже несколько уроков подряд этот учитель всем ученикам ставит неудовлетворительные оценки за работу на уроке, не опрашивая по ранее выданным заданиям, а также выставляет двойки тем детям, которых не опрашивал во время урока», — отмечают родные учеников. «Кроме того, английский язык не является для него родным, он говорит на нем с чудовищным акцентом, и даже простые слова, которые дети знают уже давно, невозможно понять на слух. Также он некоторым ученикам исправляет ранее выставленные „5“ и „4“ на „3“ и „2“. В группе изучения иностранного языка не должно быть боле 15 человек. В нашем классе эта норма не соблюдается. Мы требуем отстранить этого человека от преподавательской деятельности. Мы требуем разбивки нашего класса на группы не более 15 человек для изучения английского языка», — заявили родители школьников. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в школу. Директор учебного заведения Наталия Маллаева не смогла ответить на звонок журналиста агентства, так как находилась на совещании. Запрос направлен в департамент образования Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не поступил.