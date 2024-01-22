22 января 2024

Глава УМВД ХМАО отправил борца с экстремизмом временно руководить полицией Сургута. Инсайд

Назначение начальника полиции полковника Провоторова оказалось временным
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция начальника ГИБДД области Михаила Чебыкина. Курган, погоны, полковник мвд, полиция
Сургутский главк временно возглавил полковник полиции Виталий Провоторов Фото:

Начальник УМВД ХМАО Дамир Сатретдинов отправил главного югорского борца с экстремизмом временно руководить полицией Сургута. Глава окружного центра противодействия экстремизму Виталий Провоторов будет занимать этот пост до того момента, пока не найдется достойный кандидат на место начальника полиции крупнейшего города Югры. Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что это изменение не повлияет на карьеру силовика.

«Назначение Провоторова носит временный характер. После массового исхода сургутских начальников главка пост врио руководителя занимал полковник Константин Дорогов. Вообще он курирует тыловые службы и штаб, поэтому ему сложно было отвечать за работу всего горотдела. Из-за этого и возникла необходимость в усилении руководства из окружного главка», — сообщил инсайдер.

По данным источника, на время отсутствия Провоторова в окружном главке обязанности руководителя центра «Э» будет исполнять его заместитель Алексей Тартынский. После того, как кадровые вопросы в руководстве сургутского главка будут решены, а должности руководителей согласованы, Провоторов вернется обратно в округ.

В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что из сургутского главка УМВД начался массовый исход начальства. После повышения экс-начальника подразделения в округ городское отделение оказалось обезглавлено.

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Начальник УМВД ХМАО Дамир Сатретдинов отправил главного югорского борца с экстремизмом временно руководить полицией Сургута. Глава окружного центра противодействия экстремизму Виталий Провоторов будет занимать этот пост до того момента, пока не найдется достойный кандидат на место начальника полиции крупнейшего города Югры. Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что это изменение не повлияет на карьеру силовика. «Назначение Провоторова носит временный характер. После массового исхода сургутских начальников главка пост врио руководителя занимал полковник Константин Дорогов. Вообще он курирует тыловые службы и штаб, поэтому ему сложно было отвечать за работу всего горотдела. Из-за этого и возникла необходимость в усилении руководства из окружного главка», — сообщил инсайдер. По данным источника, на время отсутствия Провоторова в окружном главке обязанности руководителя центра «Э» будет исполнять его заместитель Алексей Тартынский. После того, как кадровые вопросы в руководстве сургутского главка будут решены, а должности руководителей согласованы, Провоторов вернется обратно в округ. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что из сургутского главка УМВД начался массовый исход начальства. После повышения экс-начальника подразделения в округ городское отделение оказалось обезглавлено.
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