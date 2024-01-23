Под Пермью грузовой состав сошел с рельсов на переезде

Из-за ЧП с сошедшим с рельс поездом перекрыт железнодорожный переезд
В Краснокамске (Пермский край) грузовой состав сошел с рельсов на переезде. Об этом URA.RU рассказали местные жители.
«Прямо на переезде в Краснокамске с рельсов сошел грузовой поезд. Движение на переезде перекрыто, на месте работают сотрудники РЖД», — сообщили горожане.
Источник, близкий к правоохранительным органам, подтвердил URA.RU информацию, что вагон грузового состава сошел с рельсов. По словам собеседника агентства, причины случившегося пока не установлены. URA.RU направило запрос в пресс-службу линейного отдела МВД на транспорте.
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