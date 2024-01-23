Под Пермью грузовой состав сошел с рельсов на переезде

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Город. Курган, уголь, груз, железная дорога, поезд, грузовой вагон
Из-за ЧП с сошедшим с рельс поездом перекрыт железнодорожный переезд Фото:

В Краснокамске (Пермский край) грузовой состав сошел с рельсов на переезде. Об этом URA.RU рассказали местные жители.

«Прямо на переезде в Краснокамске с рельсов сошел грузовой поезд. Движение на переезде перекрыто, на месте работают сотрудники РЖД», — сообщили горожане.

Источник, близкий к правоохранительным органам, подтвердил URA.RU информацию, что вагон грузового состава сошел с рельсов. По словам собеседника агентства, причины случившегося пока не установлены. URA.RU направило запрос в пресс-службу линейного отдела МВД на транспорте.

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В Краснокамске (Пермский край) грузовой состав сошел с рельсов на переезде. Об этом URA.RU рассказали местные жители. «Прямо на переезде в Краснокамске с рельсов сошел грузовой поезд. Движение на переезде перекрыто, на месте работают сотрудники РЖД», — сообщили горожане. Источник, близкий к правоохранительным органам, подтвердил URA.RU информацию, что вагон грузового состава сошел с рельсов. По словам собеседника агентства, причины случившегося пока не установлены. URA.RU направило запрос в пресс-службу линейного отдела МВД на транспорте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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