Под Пермью грузовой состав сошел с рельсов на переезде

23 января 2024 в 14:47 Размер текста - 17 +

Из-за ЧП с сошедшим с рельс поездом перекрыт железнодорожный переезд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Краснокамске (Пермский край) грузовой состав сошел с рельсов на переезде. Об этом URA.RU рассказали местные жители. «Прямо на переезде в Краснокамске с рельсов сошел грузовой поезд. Движение на переезде перекрыто, на месте работают сотрудники РЖД», — сообщили горожане. Источник, близкий к правоохранительным органам, подтвердил URA.RU информацию, что вагон грузового состава сошел с рельсов. По словам собеседника агентства, причины случившегося пока не установлены. URA.RU направило запрос в пресс-службу линейного отдела МВД на транспорте.

В Краснокамске (Пермский край) грузовой состав сошел с рельсов на переезде. Об этом URA.RU рассказали местные жители. «Прямо на переезде в Краснокамске с рельсов сошел грузовой поезд. Движение на переезде перекрыто, на месте работают сотрудники РЖД», — сообщили горожане. Источник, близкий к правоохранительным органам, подтвердил URA.RU информацию, что вагон грузового состава сошел с рельсов. По словам собеседника агентства, причины случившегося пока не установлены. URA.RU направило запрос в пресс-службу линейного отдела МВД на транспорте.