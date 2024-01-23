Активы фирмы-банкрота семьи челябинского экс-губернатора проданы за бесценок

Права требования на торгах проданы по ценам совокупно в семь раз ниже номинала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Обанкроченная компания семьи экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского — ПО «Монтажник» из Магнитогорска — за бесценок продала активы общей стоимостью 34,6 млн рублей. Как сообщила конкурсный управляющий Елена Соломка, за имущество совокупно удалось выручить 4,82 млн рублей.

«Лот №13 включает право требования к ООО „ОГМ“ (Магнитогорск) на сумму 21,6 млн рублей. Цена приобретения составила 3,5 млн рублей», — сообщила Соломка.

Приобрел актив Сергей Кузнецов из Башкортостана, выступивший в качестве физлица. Также реализованы права требования к компаниям «Челябстройкомплект» в Магнитогорске и ИПК «Росса» в Челябинске. Приобретателями стали также физлица. Совокупно имущество продано по цене в семь раз дешевле номинала.

В феврале состоятся другие торги. На аукцион выставлено заложенное в банке имущество общей стоимостью 64,2 млн рублей. Купить предлагается несколько объектов недвижимости.

ПО «Монтажник» стало банкротом в сентябре 2020 года. Конкурсное производство в компании продлится до июля. Фирму семья приобрела, когда Дубровский стал губернатором. Сменив владельцев, «Монтажник» получил многомиллиардные контракты. Подрядчик строил конгресс-холл на берегу реки Миасс к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске, однако стройка не была завершена.

Сам бывший глава региона объявлен банкротом в июле 2023 года, его имущество будет реализовано на торгах. Банкротом с января 2022 года также является сын экс-губернатора Александр. Дубровский-старший в настоящий момент находится за пределами страны. Адвокаты семьи со СМИ не общаются.