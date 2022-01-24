Сын челябинского экс-губернатора признан банкротом

Александр Дубровский (в центре) признан финансово несостоятельным Фото: Илья Московец © URA.RU

Сын челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Александр признан банкротом. Такое решение принял 25 января арбитражный суд региона. Заявление о банкротстве Дубровский-младший подал сам.

«Судебное заседание по делу завершено. Определение о признании заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации долгов», — говорится в документах суда, полный текст решения еще не выложен.

Александру Дубровскому принадлежит пять фирм. Ранее весь бизнес был записан на главу семьи. Позже часть фирм оформили на доверенных лиц и на дочь экс-губернатора Анну Дубровскую.

Заявление о банкротстве сын экс-губернатора подал 6 сентября 2021 года. Его долги перед кредиторами тогда оценивались в 274 млн рублей. Часть из них накопилась в рамках банкротства ПО «Монтажник» (Магнитогорск), эта компания принадлежит семье бывшего главы региона. Источник URA.RU пояснил, что Дубровскому-младшему личное банкротство необходимо, чтобы избежать субсидиарной ответственности перед кредиторами «Монтажника», здесь долги приближаются к 2 млрд рублей.

В Ленинском районном суде Магнитогорска ФНС пытается взыскать с сына экс-губернатора долги по налогам. Представители Дубровских от общения со СМИ отказываются.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам