Имущество разорившегося сына челябинского экс-губернатора распродадут с молотка

Продажа имущества Александра Дубровского (в центре) должна завершиться к середине июня Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Имущество сына экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского выставят на распродажу. Соответствующее решение принял 15 января арбитражный суд региона, завершив процедуру реструктуризации долгов Александра Дубровского.

«В судебном заседании 15 января объявлена резолютивная часть решения — процедура реструктуризации долгов гражданина Дубровского Бориса Александровича завершена. В отношении него введена процедура реализации имущества сроком до 18 июня 2024 года. Финансовым управляющим должника утвержден Карматских Александр Владимирович, член Ассоциации «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Единство»», — пояснили URA.RU в пресс-службе Арбитражного суда Челябинской области.

Александр Дубровский стал банкротом в конце 2022 года по собственному заявлению, его долги перед кредиторами достигают 274 млн рублей. К этому времени был обанкрочен главный актив семьи Дубровских, ПО «Монтажник». В июле 2023 года признан финансово несостоятельным и Дубровский-отец.

Дубровский-старший после отставки с поста губернатора уехал из России. Представители его семьи со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.