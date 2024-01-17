Фирма-банкрот семьи челябинского экс-губернатора продает заложенную недвижимость

17 января 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

ПО «Монтажник» продает заложенную в банке недвижимость Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского Обанкроченная фирма семьи экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, ПО «Монтажник», выставила на торги заложенную в банке недвижимость. Как следует из объявления, стоимость лота составляет 64,2 млн рублей. «Лот № 1. Недвижимое имущество, находящееся в залоге у „Кредит Урал Банка“. Начальная цена 64,2 млн рублей», — сообщила конкурсный управляющий Елена Соломка. На продажу выставили семь зданий общей площадью 4,6 тысячи кв метров, право аренды земельного участка размером 35,2 тысячи кв метров и три самовольные постройки, в праве собственности на которые суд отказал. Площадь самовольных строений составила 987,5 кв метра. Также в лот включили незаложенные три некапитальных строения и 16 позиций техники: краны, насос, система видеонаблюдения, сушильная камера и другой. Прием заявок ведется до конца февраля. Торги пройдут 29 февраля. В декабре 2023 года суд продлил до июля 2024 года процедуру конкурсного управления в ПО «Монтажник». Активом семья Дубровских владеет с 2017 года. Приобретенная компания должна была обустраивать искусственный остров на реке Миасс в Челябинске и строить конгресс-холл. Здание власти намеревались возвести к саммитам ШОС и БРИКС., успев вложить в проект бюджетные миллиарды. Уже после того, как Дубровский оставил пост губернатора, в сентябре 2020 году, ПО «Монтажник» был объявлен банкротом. В июне 2021 года в фирме ввели конкурсное управление. Дубровский объявлен банкротом, как и его сын Александр. Имущество Дубровского-старшего суд постановил продать на торгах. В настоящий момент экс-губернатор находится за пределами страны. Адвокаты Дубровских общаться со СМИ отказываются. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Обанкроченная фирма семьи экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, ПО «Монтажник», выставила на торги заложенную в банке недвижимость. Как следует из объявления, стоимость лота составляет 64,2 млн рублей. «Лот № 1. Недвижимое имущество, находящееся в залоге у „Кредит Урал Банка“. Начальная цена 64,2 млн рублей», — сообщила конкурсный управляющий Елена Соломка. На продажу выставили семь зданий общей площадью 4,6 тысячи кв метров, право аренды земельного участка размером 35,2 тысячи кв метров и три самовольные постройки, в праве собственности на которые суд отказал. Площадь самовольных строений составила 987,5 кв метра. Также в лот включили незаложенные три некапитальных строения и 16 позиций техники: краны, насос, система видеонаблюдения, сушильная камера и другой. Прием заявок ведется до конца февраля. Торги пройдут 29 февраля. В декабре 2023 года суд продлил до июля 2024 года процедуру конкурсного управления в ПО «Монтажник». Активом семья Дубровских владеет с 2017 года. Приобретенная компания должна была обустраивать искусственный остров на реке Миасс в Челябинске и строить конгресс-холл. Здание власти намеревались возвести к саммитам ШОС и БРИКС., успев вложить в проект бюджетные миллиарды. Уже после того, как Дубровский оставил пост губернатора, в сентябре 2020 году, ПО «Монтажник» был объявлен банкротом. В июне 2021 года в фирме ввели конкурсное управление. Дубровский объявлен банкротом, как и его сын Александр. Имущество Дубровского-старшего суд постановил продать на торгах. В настоящий момент экс-губернатор находится за пределами страны. Адвокаты Дубровских общаться со СМИ отказываются.