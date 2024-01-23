Патриарх призвал запретить мобилизацию многодетных отцов

23 января 2024 в 15:36 Размер текста - 17 +

Патриарх Кирилл призвал на законодательном уровне запретить мобилизацию отцов, воспитывающих трех детей Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл призвал законодательно запретить мобилизацию в России многодетных отцов, воспитывающих трех и более детей. С этим предложением он выступил на Рождественских парламентских встречах. «В целях стимулирования рождаемости в России считаю важным <…> на федеральном уровне законодательно запретить мобилизацию в мирное время многодетных отцов, имеющих трех и более детей», — подчеркнул патриарх Кирилл, выступая в Совете Федерации во время Рождественских встреч. Трансляция проводится в telegram-канале. В качестве причины, почему такой законопроект необходимо ввести, священнослужитель обозначил, что это положительно повлияет на демографическую ситуацию в России. Он обозначил, что сейчас мужчины, воспитывающие четырех детей, имеют право на отсрочку, но, по его мнению, этого недостаточно. Нужно увеличить категорию граждан, имеющих право на отсрочку. Неделей раннее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что отсрочку для отцов с тремя детьми отменили из-за завершения в России частичной мобилизации. В ответ в Кремле уточнили, что ничего об этом не знают.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл призвал законодательно запретить мобилизацию в России многодетных отцов, воспитывающих трех и более детей. С этим предложением он выступил на Рождественских парламентских встречах. «В целях стимулирования рождаемости в России считаю важным <…> на федеральном уровне законодательно запретить мобилизацию в мирное время многодетных отцов, имеющих трех и более детей», — подчеркнул патриарх Кирилл, выступая в Совете Федерации во время Рождественских встреч. Трансляция проводится в telegram-канале. В качестве причины, почему такой законопроект необходимо ввести, священнослужитель обозначил, что это положительно повлияет на демографическую ситуацию в России. Он обозначил, что сейчас мужчины, воспитывающие четырех детей, имеют право на отсрочку, но, по его мнению, этого недостаточно. Нужно увеличить категорию граждан, имеющих право на отсрочку. Неделей раннее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что отсрочку для отцов с тремя детьми отменили из-за завершения в России частичной мобилизации. В ответ в Кремле уточнили, что ничего об этом не знают.