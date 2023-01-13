В Кремле не знают об отмене отсрочки для мобилизованных отцов с тремя детьми

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Кремлю неизвестно об отмене отсрочки от мобилизации для многодетных отцов Фото:
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Мобилизация в России

В Кремле ничего не знают об отмене отсрочки от призыва отцов с тремя детьми для участия в спецоперации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

«Ничего [об отмене отсрочки для многодетных отцов] не известно», — сказал Дмитрий Песков. Такой информацией пресс-секретарь президента поделился в разговоре с журналистами «Осторожно Media».

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что отсрочку для отцов с тремя детьми отменили из-за завершения в России частичной мобилизации. Так депутат объяснила документ об отмене отсрочки для многодетных отцов, направленный на подпись начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову.

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В Кремле ничего не знают об отмене отсрочки от призыва отцов с тремя детьми для участия в спецоперации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами. «Ничего [об отмене отсрочки для многодетных отцов] не известно», — сказал Дмитрий Песков. Такой информацией пресс-секретарь президента поделился в разговоре с журналистами «Осторожно Media». Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что отсрочку для отцов с тремя детьми отменили из-за завершения в России частичной мобилизации. Так депутат объяснила документ об отмене отсрочки для многодетных отцов, направленный на подпись начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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