В Кремле не знают об отмене отсрочки для мобилизованных отцов с тремя детьми

13 января 2023 в 13:22 Размер текста - 17 +

Кремлю неизвестно об отмене отсрочки от мобилизации для многодетных отцов Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Кремле ничего не знают об отмене отсрочки от призыва отцов с тремя детьми для участия в спецоперации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами. «Ничего [об отмене отсрочки для многодетных отцов] не известно», — сказал Дмитрий Песков. Такой информацией пресс-секретарь президента поделился в разговоре с журналистами «Осторожно Media». Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что отсрочку для отцов с тремя детьми отменили из-за завершения в России частичной мобилизации. Так депутат объяснила документ об отмене отсрочки для многодетных отцов, направленный на подпись начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову.

В Кремле ничего не знают об отмене отсрочки от призыва отцов с тремя детьми для участия в спецоперации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами. «Ничего [об отмене отсрочки для многодетных отцов] не известно», — сказал Дмитрий Песков. Такой информацией пресс-секретарь президента поделился в разговоре с журналистами «Осторожно Media». Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что отсрочку для отцов с тремя детьми отменили из-за завершения в России частичной мобилизации. Так депутат объяснила документ об отмене отсрочки для многодетных отцов, направленный на подпись начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову.