Дело свердловчанина, выбросившего ребенка из окна в 2019 году, вернут в суд

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Уголовное дело мужчины отправили на повторное рассмотрение в третий раз Фото:

Дело Ивана Кузнецова, который в 2022-м был осужден за то, что в 2019-м выбросил ребенка из окна в Краснотурьинске, а после был оправдан, вернут на повторное рассмотрение в суд. Такое решение принял Верховный суд России.

«Апелляционный приговор судебной коллегии по уголовным делам Свердловского областного суда и определение судебной коллегии по уголовным делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции в отношении Ивана Кузнецова отменить. Уголовное дело передать на новое апелляционное рассмотрение в тот же суд иным составом», — следует из определения, которое размещено в банке документов Верховного суда РФ.

По данным СУ СК по Свердловской области, 6 июня 2019 года пьяный Кузнецов пришел в гости к знакомой. Та решила сходить в магазин и оставила двухмесячного сына с мужчиной. Кузнецов разбил окно и выбросил младенца с первого этажа. Ребенка поймал случайный прохожий.

Тогда Кузнецова задержали и отправили под стражу. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство. В декабре 2019-го мужчину оправдали. Однако уже через год суд отправил его в тюрьму. В сентябре 2021 года Седьмой кассационный суд Челябинска отменил приговор. Дело было направлено на повторное рассмотрение.

В 2022-м Кузнецов вновь был осужден. Краснотурьинский городской суд отправил его в колонию на четыре с половиной года. 2 мая 2023 года Свердловский областной суд отменил приговор. После этого Генпрокуратура РФ обратилась с жалобой в Верховный суд. Следующее заседание пройдет в феврале в Екатеринбурге.

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Дело Ивана Кузнецова, который в 2022-м был осужден за то, что в 2019-м выбросил ребенка из окна в Краснотурьинске, а после был оправдан, вернут на повторное рассмотрение в суд. Такое решение принял Верховный суд России. «Апелляционный приговор судебной коллегии по уголовным делам Свердловского областного суда и определение судебной коллегии по уголовным делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции в отношении Ивана Кузнецова отменить. Уголовное дело передать на новое апелляционное рассмотрение в тот же суд иным составом», — следует из определения, которое размещено в банке документов Верховного суда РФ. По данным СУ СК по Свердловской области, 6 июня 2019 года пьяный Кузнецов пришел в гости к знакомой. Та решила сходить в магазин и оставила двухмесячного сына с мужчиной. Кузнецов разбил окно и выбросил младенца с первого этажа. Ребенка поймал случайный прохожий. Тогда Кузнецова задержали и отправили под стражу. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство. В декабре 2019-го мужчину оправдали. Однако уже через год суд отправил его в тюрьму. В сентябре 2021 года Седьмой кассационный суд Челябинска отменил приговор. Дело было направлено на повторное рассмотрение. В 2022-м Кузнецов вновь был осужден. Краснотурьинский городской суд отправил его в колонию на четыре с половиной года. 2 мая 2023 года Свердловский областной суд отменил приговор. После этого Генпрокуратура РФ обратилась с жалобой в Верховный суд. Следующее заседание пройдет в феврале в Екатеринбурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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