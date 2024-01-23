Руководитель «Молодой гвардии» ЯНАО возглавил штаб поддержки Путина

Управлять штабом общественной поддержки на Ямале будет Олег Шинкарев

Руководить штабом будет Олег Шинкарев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Штаб общественной поддержки (ШОП) открыли в столице Ямала. Руководить им будет глава «Молодой гвардии» Олег Шинкарев, сообщили агентству представители регионального отделения «Единой России». Церемонию открытия ШОП посетил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«В Салехарде для всех желающих участвовать в жизни страны начал свою работу ШОП. В штабе ямальцы могут предложить свои идеи, проекты, инициативы и получить необходимую помощь. На официальной церемонии открытия присутствовали губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, руководитель реготделения „Комитета семей воинов Отечества“ Любовь Таскаева, активисты партии и представители окружной власти», — сообщается на сайте «Единой России».

Штаб поддержки — это общественная приемная, коворкинг и спикер-зал, а также молодежная зона. «Одно из основных направлений работы штаба — это выстраивание диалога между семьями участников СВО и представителями власти», — цитируются в сообщении «единороссов» слова Любови Таскаевой.