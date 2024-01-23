В Кремле прокомментировали претензии Зеленского на российские территории

23 января 2024 в 21:36 Размер текста - 17 +

Песков оценил приказ Зеленского об «исторически населенных украинцами территориях РФ» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Претензии Украины на российские территории — это попытка закамуфлировать проблемы киевского режима и самого президента Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Это попытка как-то попытаться закамуфлировать те проблемы, которые копятся у киевского режима. У Зеленского, действительно, большие проблемы. И он должен был понять, что нужно делать, чтобы все это остановить, но не хочет. Он изо всех сил пытается вернуть ситуацию, когда ему дают безграничное количество денег, но этого больше не будет», — заявил Песков. Видео опубликовано в telegram-канале журналиста Павла Зарубина. По мнению Пескова, Зеленскому хочется быть похожим на президента России Владимира Путина, чтобы его поддерживал весь народ. Однако этого не будет, так как все больше украинцев понимают, что их лидер делает что-то не так. «У него растут проблемы и будут продолжать расти, а мы будем продолжать СВО до того момента, когда будут выполнены все задачи», — отметил Песков. Ранее Зеленский подписал указ об «исторически населенных украинцами территориях РФ». К таким землям отнесены земли в пределах Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.

Претензии Украины на российские территории — это попытка закамуфлировать проблемы киевского режима и самого президента Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Это попытка как-то попытаться закамуфлировать те проблемы, которые копятся у киевского режима. У Зеленского, действительно, большие проблемы. И он должен был понять, что нужно делать, чтобы все это остановить, но не хочет. Он изо всех сил пытается вернуть ситуацию, когда ему дают безграничное количество денег, но этого больше не будет», — заявил Песков. Видео опубликовано в telegram-канале журналиста Павла Зарубина. По мнению Пескова, Зеленскому хочется быть похожим на президента России Владимира Путина, чтобы его поддерживал весь народ. Однако этого не будет, так как все больше украинцев понимают, что их лидер делает что-то не так. «У него растут проблемы и будут продолжать расти, а мы будем продолжать СВО до того момента, когда будут выполнены все задачи», — отметил Песков. Ранее Зеленский подписал указ об «исторически населенных украинцами территориях РФ». К таким землям отнесены земли в пределах Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.