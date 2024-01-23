Нарколог развеял популярный миф об алкоголе

Нарколог Казанцев: употребление алкоголя нарушает сердечный ритм и поражает ЖКТ

23 января 2024 в 22:08 Размер текста - 17 +

По словам Казанцева, у многих его пациентов из-за употребления алкоголя происходит поражение печени и поджелудочной железы Фото: Александр Мамаев © URA.RU В народе существует мнение, что рюмка водки может расширить сосуды головного мозга. Но употребление спиртного приводит к нарушению ритма сердца и поражению ЖКТ. Кроме того, алкоголь не является антидепрессантом, он действует наоборот. Об этом сообщил психиатр-нарколог Алексей Казанцев. «Спиртное не чистит сосуды головного мозга, как некоторые заверяют. У меня каждый второй пациент — гипертоник. У многих нарушен ритм сердца из-за спиртного, у многих есть поражения пищевода, желудка, поджелудочной железы, печени», — передает «Ридус» слова Казанцева. Он добавил, что последние последствия возникают, когда человек закусывает спиртное острой или жирной пищей на постоянной основе. Алкогольные напитки также не являются антидепрессантами. Наоборот, они угнетают нервную систему. По словам нарколога, максимальная суточная доза употребления алкоголя составляет 120 миллилитров. Но при этом нельзя пить каждый день и ни в коем случае нельзя напиваться. Ранее ученые заявили, чтобы прожить дольше, следует отказаться от употребления алкоголя и курения. Все это приводит к различным болезням сердечно-сосудистой системы. Так, чтобы снизить риск сердечных заболеваний, следует заниматься физической активностью, передают «Дни.ру».

В народе существует мнение, что рюмка водки может расширить сосуды головного мозга. Но употребление спиртного приводит к нарушению ритма сердца и поражению ЖКТ. Кроме того, алкоголь не является антидепрессантом, он действует наоборот. Об этом сообщил психиатр-нарколог Алексей Казанцев. «Спиртное не чистит сосуды головного мозга, как некоторые заверяют. У меня каждый второй пациент — гипертоник. У многих нарушен ритм сердца из-за спиртного, у многих есть поражения пищевода, желудка, поджелудочной железы, печени», — передает «Ридус» слова Казанцева. Он добавил, что последние последствия возникают, когда человек закусывает спиртное острой или жирной пищей на постоянной основе. Алкогольные напитки также не являются антидепрессантами. Наоборот, они угнетают нервную систему. По словам нарколога, максимальная суточная доза употребления алкоголя составляет 120 миллилитров. Но при этом нельзя пить каждый день и ни в коем случае нельзя напиваться. Ранее ученые заявили, чтобы прожить дольше, следует отказаться от употребления алкоголя и курения. Все это приводит к различным болезням сердечно-сосудистой системы. Так, чтобы снизить риск сердечных заболеваний, следует заниматься физической активностью, передают «Дни.ру».